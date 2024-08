Moody's: Nejvíce firem v ruském vlastnictví v EU je zaregistrováno v Česku

V červenci působilo v zemích Evropské unie zhruba 45.000 firem, ve kterých měli více než 40procentní podíl přímo či nepřímo ruské společnosti nebo lidé s dvojím občanstvím. Z toho 12.400 jich bylo zaregistrováno v České republice, což je nejvíce ze všech zemí sedmadvacítky. Následuje Bulharsko s 9500, Německo s 4200, Lotyšsko s 3300 a Itálie s 2500 takovými podniky. S odkazem na údaje ratingové agentury to napsal server polského deníku Rzeczpospolita.



Moody's upozorňuje, že banky a finanční instituce v těchto zemích musejí věnovat zvláštní pozornost transakcím, které tyto firmy provádějí, a hlásit je příslušným orgánům. Podle rozhodnutí Evropské komise (EK) musejí úvěrové a finanční instituce v EU od letošního července splňovat nové požadavky na hlášení finančních transakcí ruských občanů.



Opatření je součástí dvanáctého balíčku sankcí EU vůči Rusku. Cílem je lépe posuzovat možné porušování sankcí a zmapovat zdroje příjmů Ruska. Členské státy EU mají za úkol nahlášené informace vyhodnocovat a zjišťovat případné porušování nebo obcházení sankcí.



Například banky mají povinnost úřadům nahlašovat všechny převody z unie do třetích zemí, pokud přesáhnou 100.000 eur (2,5 milionu Kč) a provádějí je společnosti, v nichž ruské právnické a fyzické osoby drží více než 40 procent kapitálu. Jde o všechny typy převodů prováděných příslušnými společnostmi s ruským vlastníkem, které opouštějí jurisdikci EU, respektive členských států. Opatření se týká všech typů transakcí bez ohledu na měnu.



Pracovní skupina poradců pro zahraniční vztahy RELEX, což je orgán, který spadá pod Radu EU, v červenci upravila kritéria pro určení vlastnictví a kontroly společností s ruským kapitálem. Dříve se mělo za to, že sankcionovaná osoba má kontrolu nad firmou, pokud ovládá více než polovinu jejího kapitálu. Teď stačí, aby vlastnila 40 procent kapitálu společnosti. Podobné pravidlo má Úřad pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC) amerického ministerstva financí, píše polský list.



Pozorovatelé se domnívají, že EU pravidla zpřísnila, protože někteří vlastníci firem se jim přizpůsobili. Evropská komise přezkoumá fungování nových opatření letos v prosinci.