Rally na euru by mohl v pátek zastavit Jerome Powell, varují stratégové

Srpnové zisky eura byly neúprosné a ve středu ho vynesly na roční maximum vůči dolaru. Páteční opatrný tón předsedy Fedu Jeroma Powella by ale mohl tuto dynamiku zvrátit.



Na měnovém páru euro-dolar je každý den obrat ve výši 2,29 bilionu dolarů, tedy přibližně třetina veškerého devizového objemu na celém světě. Vzhledem k tomu, že pro prodávající je tak snadné najít kupce a naopak, jde již dlouho pro účastníky trhu o nejsnazší medvědí sázku na americkou ekonomiku.

Podle Bank of New York Mellon sázejí peněžní manažeři každý den v posledních dvou týdnech na to, že Fed je na vrcholu cyklu snižování úrokových sazeb, a skupují euro. A do akce jsou zapojení také roboti. Manažeři, kteří nasazují počítačové algoritmy na sledování nejnovějších trendů na trhu, zatím tento měsíc utratili 70 až 80 miliard dolarů. Podle mělo euro jedny z největších zisků.





To vše dopomohlo k 3% posílení eura od začátku měsíce až na středečních 1,1143 USD, což je nejsilnější hodnota od loňského července. K posílení došlo poté, co revidované údaje o pracovních místech v USA posílily sázky na snížení sazeb Fedem. Ale jak se začínají scházet světoví centrální bankéři v Jackson Hole a vzhledem k tomu, že evropský růst je stále nevýrazný, tak se mnozí obávají, že se osud eura brzy otočí.





Stačilo by, aby se Powell nebo jeho kolegové bránili rozsahu škrtů naznačených trhem, uvádějí stratégové. To by signalizovalo, že americké sazby zůstanou vyšší ve srovnání s těmi v Evropě, kde již snižování začalo, což by přitažlivost dolaru oslabilo.



Euro má jedny z největších zisků díky „očekávanému poklesu amerických sazeb a větší ochotě riskovat,“ řekl Geoff Yu, seniorní stratég z Bank of New York Mellon. "Není to vyloženě pozitivní příběh o euru, protože současný makroobraz pro Evropu zůstává velmi slabý." Zisky společné měny tak mohou mít více co dělat s její vynikající likviditou než s jakoukoli zásadní změnou ve výhledu na ekonomiku regionu.



Problémy s evropským růstem



"Je to spíše příběh o slabém dolaru než o silném euru, protože fundament eura se příliš nezměnil," podotkl také Stephen Jen, výkonný ředitel Eurizon SLJ Capital. V celé eurozóně se množí známky ekonomických potíží a důvěra v jejího největšího člena – Německo – klesla. Rizika ekonomického růstu na zasedání Evropské centrální banky příští měsíc posílí argumenty pro obnovení politiky uvolňování, uvedl člen Rady guvernérů Olli Rehn. Agresivní americké sázky na uvolňování prozatím tuto ekonomickou slabost Evropy maskovaly.



Kvantitativní modely společnosti Aspect Capital za posledních šest týdnů ukázaly otočku z krátké pozice na euro na dlouhou s tím, že by tato měna mohla růst vůči libře, franku a norské koruně. Mount Lucas Management očekává, že rally by se mohla udržet až na 1,20 dolaru.



Ale zatímco se trhy připravují na analýzu Powellova klíčového projevu v pátek, Elias Haddad, hlavní stratég pro trhy u Brown Brothers Harriman, říká, že je téměř jisté, že euro zpomalí svůj růst, protože Fed bude uvolňovat měnovou politiku méně agresivně než ECB. „Nadále věříme, že příběh o divergenci zůstává na svém místě a měl by nadále podporovat dolar,“ řekl Haddad. "Trhy jsou ohledně americké ekonomiky až příliš pesimistické."



Zdroj: Bloomberg