Advance Auto Parts prodává za 1,5 miliardy USD svou velkoobchodní divizi

Dodavatel náhradních dílů pro automobilový průmysl Advance Auto Parts prodá divizi Worldpac za 1,5 miliardy USD (33,8 miliardy Kč) soukromé investiční skupině Carlyle Group. Prodej je součástí snahy Advance Auto Parts zefektivnit své aktivity, oznámila dnes firma. Akcie dnes v premarketu padají o více než 20 %.



Transakce by měla být dokončena ještě letos. Firma Advance Auto Parts byla pod silným tlakem aktivistických investorů, kteří ve firmě získali podíly. Požadovali přitom, aby se firma v rámci snahy o zlepšení hospodaření zbavila své divize Worldpac. Advance proto loni v listopadu oznámila, že zahajuje proces prodeje divize Worldpac a kanadské značky Carquest.



Worldpac je velkoobchodním distributorem originálních náhradních dílů. Advance získala Worldpac v roce 2014, kdy ho koupila od General Parts International. Tržby divize Worldpac za rok do konce června činily 2,1 miliardy USD.



Transakce je další z řady akvizic firmy Carlyle zaměřených na průmyslové aktivity vyčleněné některou z velkých firem. Za posledních 20 let firma do této oblasti investovala zhruba 13 miliard USD a získala podniky jako Nouryon, Axalta, Atotech, Signode a Allison Transmission. Jednou z posledních transakcí v tomto odvětví byla v roce 2022 investice do výrobce vybavení pro zpracování a balení potravin Duravant.



Firma Advance Auto Parts dnes také zhoršila odhad čistých tržeb na letošní rok. Nyní očekává, že se budou pohybovat v rozmezí 11,15 miliardy USD až 11,25 miliardy USD místo původně očekávaných 11,3 miliardy až 11,4 miliardy USD. U srovnatelných tržeb očekává pokles o jedno procento, zatímco původně uváděla, že budou stejné nebo až o jedno procento vyšší.



Akcie společnosti za poslední rok oslabily přibližně o osm procent a jejich hodnota ve srovnání s maximem z roku 2021 je nyní asi čtvrtinová. Včerejší obchodování na burze v New Yorku uzavřely pod hranicí 62 dolarů.