Rozbřesk: Proč koruna reagovala na evropskou obchodní dohodu lehce negativně a je to udržitelné?

Česká koruna v posledních týdnech posílila díky rostoucí víře trhů v uzavření obchodního příměří mezi Evropou a USA - měnový pár se dostal pod hranici 24,60 EUR/CZK. Pak s oznámením obchodní dohody přišla poněkud překvapivě negativní korekce. Proč a může být trvalá?



Jedním z vysvětlení mohou být čistě technické faktory - investoři již jednoduše ve svých očekáváních s obchodní dohodou počítali až příliš, a došlo tak na klasický technický efekt “buy the expectations, sell the fact”. Pokud by toto byl ten jediný důvod, tak dlouhého trvání na trzích mít nebude.



Druhým důvodem může být skutečnost, že trhy interpretují americkou dohodu s EU a Japonskem primárně jako větší “jistotu” pro americkou ekonomiku. Na trzích tak slábnou obchodní pozice “sell USA” - tedy kombinované prodeje amerických dluhopisů, akcií i dolaru. Z toho primárně těží americký dolar. Naopak oslabování pozic “sell USA” je lehce negativní pro euro a středoevropské měny. To podle nás v posledních dnech po oznámení obchodní dohody může hrát hlavní roli v lehkých ztrátách koruny. Pokud tomu tak je, prostor pro další ztráty je omezený, protože riziko “sell USA” již (podle rozkladu našich modelů) spadlo do blízkosti nuly.



Třetím teoretickým důvodem může být nevýhodnost dohody pro Evropu, zejména pro tu střední. Tento důvod nám popravdě příliš nesedí. Dohoda je sice asymetrická a dá se považovat za politické vítězství amerického prezidenta Donalda Trumpa. Oproti současnému stavu jsou však změny celních sazeb v souhrnu z pohledu EU jen lehce negativní a celkové ekonomické dopady mohou být za předpokladu budoucí stability celních sazeb i mírně pozitivní.

A to platí zejména pro střední Evropu, více exponovanou vůči segmentu automotive, kde dochází naopak k poklesu celní sazby o 12,5 procenta. Z pohledu Česka tak můžeme hovořit spíše o pozitivním ekonomickém dopadu dohody a z pohledu české koruny by mělo jít o důvod k ziskům než ke ztrátám…



Sečteno, podtrženo, zatím nám přijdou důvody stojící za lehkou negativní korekcí české měny v posledních dnech spíše jako dočasné - kombinace technických a tržních faktorů reagujících na předešlé výraznější zisky.



*** TRHY ***

Koruna

Koruna v posledních dnech v reakci na obchodní dohodu lehce oslabila - proč považujeme negativní korekci v tuto chvíli spíše jako dočasný fenomén vysvětlujeme v úvodníku. Dnes čekáme relativně silný výsledek HDP za druhý kvartál (+0,3 % q/q s rizikem vychýleným vzhůru), což se české měně může zamlouvat.



Eurodolar

Dolar včera pokračoval mazání předchozích ztrát, když další velmi dobrý výsledek americké obchodní bilance (za červen) naznačil, že růst HDP ve druhém čtvrtletí bude velmi silný (pravděpodobně výrazně nad 3 %). Kromě toho červencová spotřebitelská důvěra měřená indexem Conference Board se rovněž zlepšila, a to z revidovaných 95,2 na 97,2 bodu.

Dnes bude trh sledovat nejen výsledek amerického HDP, ale také bude zveřejněn obdobný ukazatel i v eurozóně (očekává se zelená nula). Tou hlavní událostí však bude zasedání Fedu večer. Od americké centrální banky se očekává stabilita sazeb, přičemž čerstvá relativně silná data dávají jen těžko silnou záminku k holubičí rétorice ze strany Jeroma Powella (což se jistě nebude líbit v Bílém domě). Silné náznaky směrem k září prozatím nečekáme, neboť Fed bude mít stále před sebou dva inflační reporty na to, aby vyhodnotil dopad vyšší cel.

Akcie

Americký akciový index S&P500 včera oslaboval o 0,4 procenta. Hlavní technologický index USA Nasdaq také, a to o 0,2 procenta. Na konci včerejšího obchodního dne v USA jsme tak opět viděli červená čísla. Trh má tendenci reagovat opačně vůči většinovým očekáváním, což souvisí se sběrem likvidity – tím se stává efektivním. Například před měsícem se svět obával konfliktu na blízkém východě a od té doby si trhy připsaly vyšší jednotky procent. Naopak nyní pozitivní zpráva z víkendu o dohodě ohledně cel mezi EU a USA vyústila v pokles.