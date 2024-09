Rozbřesk: Nezaměstnanost v srpnu stagnovala

Podíl nezaměstnaných osob dle metodiky MPSV v srpnu dle očekávání stagnoval na 3,8 %. Po sezónním očištění zůstal podíl nezaměstnaných osob beze změny na 3,9 %. V absolutních počtech vzrostl počet nezaměstnaných na Úřadu práce o přibližně 3 tisíce na 286 tisíc, zatímco počet neobsazených pracovních pozic se poprvé po pěti měsících zvýšil o jeden tisíc na 263 tisíc.



Z regionální perspektivy zůstává situace neměnná a nadále přetrvávají velké rozdíly. Nejnižší podíl nezaměstnaných evidovaných na úřadech práce je tradičně v Praze (2,9 %) a v Kraji Vysočina (3,0 %). Nejvyšší je naopak podíl v Ústeckém kraji (6 %), následovaný Moravskoslezským krajem (5,4 %).



O mírném ochlazení na tuzemském trhu práce svědčí nejen meziročně vyšší podíl nezaměstnaných (+0,2 p.b.), ale také převis počtu uchazečů o zaměstnání nad volnými pracovními místy. Ten trvá již devátý měsíc v řadě, když na jedno volné místo připadá 1,1 uchazeče.



Přesto však lze celkové podmínky na trhu práce hodnotit stále jako napjaté. Míra nezaměstnanosti je setrvale jedna z nejnižších v Evropské unii a nic na tom nezmění ani příští měsíce. Nedostatek pracovní síly hlásí zejména sektor stavebnictví, kde se jedná o hlavní překážku další expanze. V daleko menší míře jde o problém pro zpracovatelský průmysl. Podle nejnovějších šetření podnikatelských nálad naopak převažují tendence k poklesu zaměstnanosti v reakci na slabou zahraniční poptávku.



V září a říjnu předpokládáme stagnaci podílu nezaměstnaných okolo současné úrovně. Od listopadu však dojde k typickému sezónnímu výkyvu v podobě ukončování sezónních prací a nezaměstnanost bude atakovat 4 %. K dalšímu ochlazování navíc přispěje i slabý výkon tuzemského průmyslu, jehož vyhlídky jsou zatíženy vysokou mírou nejistotou. Trh práce tak bude nadále pozvolně ochlazovat směrem k rovnováze, obavy z plošného propuštění nejsou na místě.





*** TRHY ***



Koruna

Česká koruna dnes vyhlíží nejdůležitější číslo tohoto týdne - výsledek srpnové inflace. Tržní koncensus cílí na meziroční zvolnění z 2,2 % na 2,0 %, ČNB počítá ve své neaktualizované prognóze s 1,8 % (již v červenci ale inflace překvapila vyšší hodnotou). My předpokládáme o mírně rychlejší pokles inflace než trh na 1,9 %. V meziměsíčním srovnání pak odhadujeme -0,1 %, přičemž dolů táhly ceny zejména levnější pohonné hmoty a potraviny. Lehké negativní překvapení by mohlo přinést mírné prodejní tlaky na korunu směrem k 25,10 EUR/CZK.





Eurodolar

Eurodolar začal týden jen s malými změnami, když ve hře nebyla ani důležitá data ani komunikace centrálních bankéřů.

Dnes v noci do obchodování může promluvit předvolební prezidentská debata v USA mezi Kamalou Harris a Donaldem Trumpem. Tržní reakci očekáváme v situaci, pokud by se v debatě podařilo zabodovat republikánskému kandidátovi Trumpovi, který razí hospodářsko-politické návrhy, jež by měly za následek fundamentální podporu dolaru (např. zavedení cel či redukci korporátních daní).





Regionální Forex

Forint včera výrazně oslabil a to pravděpodobně v reakci na slova maďarského premiéra Orbána, který uvedl, že hodlá sloučit ministerstvo financí a hospodářství. Výsledkem bude, že jeden z ministrů (Varga či Nagy) zůstane bez portfeje a bude přesunut na post prezidenta centrální banky (tomu končí mandát 1. března). Problém pro forint může být, že na oba uvedené ministry je nahlíženo jako na může, jež v praxi prosazují velmi uvolněnou hospodářskou politiku. Naopak současný prezident MNB Matólcsy vládu za příliš expanzivní politiku kritizoval.

Dnes ráno bude navíc forint konfrontován s výsledkem srpnové inflace, která poklesne, což možná povzbudí sázky na pokles sazeb MNB.



Akcie

Úvodní obchodní seance tohoto týdne byla opakem té závěrečné z minulého týdne, kdy se vše událo bez makroekonomických událostí v USA. Indexy v pondělí narostly okolo 1 %, načež nej sebevědoměji v průběhu obchodování působil průmyslový Dow Jones Industrial Average, který přidal zhruba 1 %. Technologie, jak si investoři již během prvního zářijového týdne mohli zvyknout, byli naopak tím nejrozkolísanějším sektorem, popřípadě indexem.