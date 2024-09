Rozbřesk: Hop nebo trop - toť pro Fed srpnová data z amerického trhu práce

A už je to tu zase - jeden konkrétní páteční výsledek z amerického trhu práce může rozhodnout o mnohém. V první řadě srpnové statistiky z trhu práce rozhodnout o tom, jak se americká centrální banka rozhodne přenastavit měnovou politiku na zasedání, které se odehraje za dvanáct dní. No a protože trh je rozpolcen v tom co Fed udělá (z 41 % se sází na pokles o 50 bazických bodů), tak reakce na data, která budou zveřejněna dnes odpoledne, nemůže být neutrální. Zároveň může platit, že následné obchodování může být poměrně volatilní - tedy alespoň do té doby, než si trh utvoří jasný konsensuální názor na to, jak zasedání Fedu 19. září dopadne.

Jak jsou tedy makroekonomické karty před dnešním důležitým reportem rozdány? Naneštěstí série čísel, která byla zveřejněna v tomto týdnu poskytuje velmi rozporuplný obrázek. Na jedné straně horší data jako údaje o počtu otevřených pracovních pozicích, pokud vezmeme v úvahu přírůstek nových pracovních míst, jež vyplynul z tzv. ADP reportu. Na druhou stranu dost možná klíčové týdenní statistiky nových a pokračujících žádostí o podporu dále klesly a rovněž vlivná podnikatelská nálada v sektoru služeb (index ISM) nedopadla špatně (a navíc v detailu vzrostl tzv. index placených cen). Takže, sečteno a podtrženo celkově smíšená data - možná s lehce pozitivním odstínem.

Tím se dostáváme na začátek - tedy jaká data dnes odpoledne vylezou a jaká na ně může být reakce. Soudě podle humbuku, jež po červencovém reportu z trhu práce vyvolal nárůst míry nezaměstnanosti (viz debata okolo aktivace Sahm rule), bude klíčové sledovat tento ukazatel, byť měsíční přírůstek nových pracovních míst bude pro trhy také velmi důležitý. Jak přitom případně číst výsledky? Podle našeho názoru by Fed neměl dostat záminku jednat v září agresivně pokud míra nezaměstnanosti nepřekoná červencovou úroveň (4,3 %) a zároveň se přírůstek nových pracovních míst v srpnu udrží nad 100 tisíci. V takovém případě by krátký konec dolarové výnosové křivky zřejmě významně korigoval ke scénáři, že Fed 18. září vykopne nový cyklus uvolňování měnové politiky snížením sazeb “jen” o 25 bazických bodů.



*** TRHY ***

Koruna

Koruna se během včerejšího obchodování přiblížila k hranici 25 EUR/CZK díky dalším ztrátám amerického dolaru. Sentiment na hlavních trzích bude pro českou měnu určující i dnes vzhledem k publikaci extrémně důležitých čísel z amerického trhu práce (viz úvodník).

Nad očekávání slušný výsledek maloobchodu v červenci je povzbuzením směrem k růstové dynamice české ekonomiky ve třetím kvartále, korunu však nechal zcela v klidu. Podobně tomu nejspíš bude i s dnešním výsledkem červencového průmyslu, jež může překvapit pozitivně.



Eurodolar

Eurodolar setrvává před klíčovými daty z amerického trhu práce v býčím módu, když sázky na 50bodové snížení sazeb Fedu v září zůstávají vysoko (pravděpodobnost podle futures 41 %). Včerejší americká data přitom poskytla smíšený obrázek o trhu práce (viz úvod), takže těžko činit silné soudy ohledně dnešních dat. Pokud však budou payrolls a míra nezaměstnanosti blízko konsensu, tak by se trh zřejmě přiklonil k názoru, že Fed sníží sazby v září jen o 25 bazických bodů a dolar by část předchozích ztrát rychle smazal.



Regionální Forex

Včerejší tisková konference prezidenta NBP Glapinského přinesla vyjasnění střednědobého pohledu na měnovou politiku, který panuje uvnitř Výboru pro měnovou politiku. Podle upřesnění šéfa NBP lze uvažovat o snížení sazeb (a tedy zahájení cyklu uvolňování měnové politiky) dříve než v roce 2026, avšak za předpokladu, že inflace poklesne (což by podle Glapinského mohlo nastat přibližně v polovině roku 2025). Na druhou stranu Glapinski znovu zopakoval, že rozpočtová politika zůstává uvolněná a představuje tudíž riziko pro dezinflační vývoj. Vše tedy nasvědčuje tomu, že první redukce oficiálních úrokových sazeb by mohla nastat (nejdříve) v druhé polovině roku 2025 (za předpokladu, že by Glapinskému šlo věřit).

Zlotý reagoval na výstupy s tiskovky kosmetickým oslabení, ale výhledově se zřejmě neubrání posilování.