Čínský vývoz v srpnu předčil očekávání, země rovněž zaznamenala silný dovoz komodit. Evropské futures většinou červenají, zelenou nulu drží německý DAX

Evropské futures mají tendenci spíše mírně oslabovat a dolar si udržel své zisky, protože obchodníci očekávali údaje o inflaci v USA, které mají být zveřejněny tento týden a které napoví, v jakém rozsahu bude Federální rezervní systém snižovat úrokové sazby. Futures: DAX +0,0 %, CAC -0,1 %, FTSE 100 -0,4 %.

Růst mezd ve Spojeném království se za tři měsíce do července ochladil na dvouleté minimum, což je další pokles mzdových tlaků, který udržuje Bank of England na cestě k dalšímu snížení úrokových sazeb v tomto roce. Průměrný výdělek bez započtení bonusů vzrostl oproti předchozímu roku o 5,1 %, uvedl v úterý statistický úřad Office for National Statistics. Byl to nejmenší nárůst od léta 2022 a v souladu s mediánovou prognózou v průzkumu agentury Bloomberg mezi ekonomy.



Podle údajů Generální celní správy ČLR se čínský vývoz v srpnu v dolarovém vyjádření meziročně zvýšil o 8,7 %. To překonalo odhady ve výši 6,6 %. Země také v srpnu zaznamenala silný dovoz komodit, protože průmysl se připravoval na období nejvyšší spotřeby, které začíná na podzim. Dovoz celkově vzrostl jen o 0,5 %, takže obchodní přebytek za tento měsíc činil 91 miliard USD.

Klíčový asijský akciový index se příliš nezměnil, zatímco akcie v pevninské Číně a Jižní Koreji klesly. Tokio a Sydney si připsaly mírné zisky po pozitivní seanci amerických akcií, která byla podpořena obnoveným nákupem ponorek.

Americké futures mírně poklesly. Výnosy referenčních státních dluhopisů také klesly, zatímco dolar se posunul a rozšířil zisky na třetí seanci. Ve středu se očekává, že podle mediánu prognóz ekonomů oslovených agenturou Bloomberg vzroste index spotřebitelských cen v USA v srpnu o 2,6 % oproti předchozímu roku. To by byl nejmenší nárůst od roku 2021. Od představitelů Fedu, kteří se nacházejí v tradičním období výpadku před zasedáním 17. a 18. září, se nových pokynů nedočkáme.

Výkyvy na trhu odrážejí opatrnost investorů, kteří hledají rovnováhu mezi obavami z recese v USA a pravděpodobností měkkého přistání. Politické nejistoty, které se odehrávají v pozadí, se projeví, až se bývalý prezident Donald Trump utká v debatě s americkou viceprezidentkou Kamalou Harrisovou později v úterý.

Ropa po jednodenním růstu klesla v důsledku návratu rizikového tónu na širší trhy. Zlato po mírném nárůstu ustoupilo, protože obchodníci očekávají údaje o inflaci v USA. Bitcoin klesl pod 57 000 USD. Hliník rozšířil své oživení díky poklesu čínských zásob a neočekávanému zvýšení celkového vývozu tohoto nejprodávanějšího kovu.

spotřebitele.