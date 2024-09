Rozbřesk: Český průmysl stále hlavním rizikem probíhajícího oživení, koruna u 25,00 k euru

Průmysl meziročně po sezónním očištění poklesl o 1,9 %, což je výsledek blízký našemu odhadu. Jako celek výroba nevykazuje další zhoršení a čísla jsou zatím v souladu s našimi sázkami na stabilizaci průmyslu ve třetím kvartále. Při pohledu do struktury se však jedná o další slabý výsledek. Zaostávání některých páteřních odvětví zvyšuje rizika našich sázek na oživení průmyslu na přelomu roku 2024 a 2025. Slabý výkon českého a německého průmyslu také zůstává hlavním rizikem pro náš letošní výhled pro hospodářský růst (+1,1 %).



Meziročně je situace dál špatná zejména v energeticky náročných sektorech (jako například zpracování kovů nebo nekovových minerálních produktů). Poslední dva měsíce však ukazují na stabilizaci produkce i v nejvíce zasažených odvětvích (i když na velmi nízkých úrovních).



Současně však vidíme slabý výkon v páteřních odvětvích českého průmyslu - automotive klesá o 6,4 % (a jeho výkon se v posledních měsících zhoršuje), zatímco strojírenství je meziročně slabší o 5,4 %. Celkový obrázek průmyslu tak vylepšují menší odvětví v čele s farmaceutickým, textilním nebo potravinářským průmyslem. To však nejsou odvětví, která by na sebe vázala v takové míře další výroby a nemají ani vysoký podíl na zaměstnanosti. I proto dál klesá počet zaměstnanců v průmyslu (-1,9 % meziročně).



Ke konci roku předpokládáme obnovení globální poptávky po investicích, což by mohlo pozitivně působit na nejcykličtější odvětví v čele se strojírenstvím. Jejich růst však nepředpokládáme dříve než na začátku roku 2025 (velký obrat k lepšímu ostatně zatím nehlásí ani nové objednávky strojařů). Znepokojující je situace v segmentu automotive, kde sice v červenci velký podíl na slabší výrobě měly podnikové dovolené, viditelný pokles ovšem zaznamenaly také nové objednávky.



Navíc z pohledu českého průmyslu vůbec dobře nevyznívají poslední slabá čísla z Německa, zejména pak z německého automotivu. Strukturální problémy některých německých automobilek sice zatím český průmysl viditelně nezasáhly, to se však časem může měnit. Celkově vidíme nemalá rizika, že náš odhad dynamiky průmyslu pro rok 2024 (-1,6 %) může být ještě revidován směrem dolů.





*** TRHY ***



Koruna

Česká koruna s napětím vyčkávala na výsledek amerických čísel z trhu práce a reakci globálních trhů. Číslo lehce zaostalo za očekáváním (viz eurodolar), což ponechalo před zářijovým zasedáním Fedu trhy v nejistotě. Nálada na globálních akciových trzích zůstala mizerná, což se koruně sice nelíbí, na druhou stranu zůstávají nízko americké výnosy a pod tlakem americký dolar - to se naopak všem středoevropským měnám líbí. Měnový pár tak rozpačitě dál přešlapuje v okolí 25,00 EUR/CZK. V tomto týdnu budou v centru pozornosti inflační čísla za srpen - předpokládáme lehké zvolnění dynamiky na 1,9 % (pro korunu nic dvakrát příznivého).



Eurodolar

Klíčová data z amerického trhu práce nepřinesla jasnou odpověď, zda první snížení sazeb Fedu v novém cyklu bude agresivní či nikoliv. Americká ekonomika v srpnu vytvořila 142 tis. nových pracovních míst, zatímco konsenzus byl 165 tis. Většina ostatních ukazatelů byla rovněž blízko konsensu. Míra nezaměstnanosti se snížila z 4,3 % na 4,2 %, míra participace se stabilizovala na 62,7 % a růst mezd dokonce zrychlil o něco více, než se očekávalo (na 0,4 % m/m).

Šéf newyorského Fedu Williams v reakci na data uvedl, že je vhodné zahájit proces snižování sazeb. K potenciální velikosti prvního kroku se nevyjádřil. Holubičí - avšak stejně rozpačité - byla i páteční vyjádření dalších dvou členů vedení Fedu Goldsbeeho a Wallera. Ve výsledku si vše trh přebral tak, že sázky na zářijové snížení sazeb o 50 bazických bodů byly zredukovány z 50 % na 29 %, což vedlo k posílení dolaru.

Trh nyní bude vyčkávat ještě na středeční data za srpnovou americkou inflaci, která by mohla s očekáváními ohledně zářijového zasedání pohnout. Důležitá pro eurodolar bude rovněž první a jediná debata prezidentských kandidátu v USA, jež proběhne v úterý v noci mezi K. Harris a D. Trumpem.