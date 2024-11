ČEZ navýšil zisk EBITDA i celoroční výhled, čistý zisk za tři čtvrtletí meziročně klesl. Prodává svá polská uhelná aktiva investiční společnosti ResInvest Group

Provozní zisk před odpisy (EBITDA) skupiny dosáhl za tři čtvrtletí 100 mld. Kč, což znamená meziroční nárůst o 5 mld. Kč. Zvýšení EBITDA je způsobeno zejména ukončením povinnosti odvodů z nadměrných příjmů z výroby v ČR. Naopak negativně působí zejména nižší zisk Tradingu a segmentu Těžba. Čistý zisk dosáhl 23,4 mld. Kč, meziročně o 6,4 mld. Kč méně. Skupina navyšuje výhled hospodaření na celý rok 2024, EBITDA na 126 až 130 mld. Kč a očištěný čistý zisk na 26 až 30 mld. Kč.

Ve třetím čtvrtletí dosáhla skupina zisku EBITDA 30,9 mld. Kč, který meziročně klesl o 5,2 % (při odhadu trhu 30,47 mld. Kč). Upravený čistý zisk za toto období klesl meziročně o 59 % na 3,7 mld. Kč (odhad trhu 6,83 mld. Kč), a to i vlivem odložené daně ve III. čtvrtletí 2024 v důsledku zrychlení odpisů uhelných aktiv v roce 2024.





„Výsledky hospodaření za tři čtvrtletí naplnily naše očekávání. Celoroční výhled provozního zisku před odpisy navyšujeme zejména z dvou důvodů - převzali jsme společnost GasNet s příspěvkem cca 4 mld. Kč do letošní EBITDA a soud potvrdil náš nárok ve sporu se Správou železnic ohledně dodávky elektřiny v roce 2010,“ uvedl předseda představenstva a generální ředitel Daniel Beneš.

„Nadále se zaměřujeme na zajištění energetické bezpečnosti a soběstačnosti České republiky. Vedle úspěšně pokračující přípravy výstavby velkých jaderných bloků jsme učinili významný krok v oblasti malých modulárních reaktorů. Uzavřeli jsme partnerství s britskou společnosti SMR, se stane strategickým investorem a bude se tak podílet na rozvoji SMR v Evropě. V pondělí 11. listopadu jsme udělali další krok v rámci naplňování naší VIZE 2030 v oblasti dekarbonizace. Uzavřeli jsme smlouvu na prodej všech polských uhelných aktiv,“ dodal CEO Beneš.



Převzetí 55,21% podílu ve společnosti GasNet, největším distributorovi plynu v ČR, bylo dokončeno dne 28. 8. 2024. Do hospodaření Skupiny se nová akvizice pozitivně promítá od září. Infrastruktura GasNet bude hrát důležitou roli při zajišťování nezávislé, soběstačné a cenově dostupné energie v České republice.



Investice za první tři čtvrtletí dosáhly 34,8 mld. Kč, což je významný meziroční růst o 6,8 mld. Kč. Investice rostly ve všech segmentech mimo Těžbu, zejména do obnovitelných a jaderných zdrojů a do distribučních sítí. Investice nové akvizice GasNet činily 1,1 mld. Kč. Distribuce investovala meziročně o 1,1 mld. Kč více, zejména vlivem nárůstu zákaznických požadavků na připojení nových obnovitelných zdrojů. V tomto období připojila celkem 42 tis. výroben s instalovaným výkonem 562 MW, z toho fotovoltaické elektrárny tvořily 40 tis. výroben s celkovým instalovaným výkonem 474 MW. Celkem je do sítě Distribuce aktuálně připojeno 129 tis. výroben s instalovaným výkonem 7 908 MW, z toho 127 tis. tvoří fotovoltaické elektrárny s celkovým instalovaným výkonem 2 374 MW.



Výroba elektřiny z obnovitelných a jaderných zdrojů zůstala meziročně stejná na úrovni 25 TWh. Zatímco obnovitelné zdroje vyrobily o 0,2 TWh elektřiny více, zejména díky nadprůměrným hydrologickým podmínkám, výroba jaderných zdrojů poklesla o 0,1 TWh vlivem plánovaných odstávek elektrárny Dukovany. Výroba z emisních zdrojů meziročně klesla o 2 % na 11,8 TWh.



Spotřeba elektřiny na distribučním území společnosti Distribuce se meziročně klesla o 1 % na 24,6 TWh, přičemž spotřeba domácností zejména v důsledku teplého počasí o 4 %, spotřeba velkých průmyslových podniků o 1 %. Klimaticky a kalendářně přepočtená spotřeba elektřiny stagnovala na úrovni 25,1 TWh. Distribuce plynu na území GasNet, které pokrývá cca 80 % ČR, klesla meziročně o 4 % na 38,8 TWh; klimaticky a kalendářně přepočtená spotřeba plynu o 1 %.

Prodej polských aktiv

Na základě kompetitivního aukčního procesu, který byl zahájen 26. března 2024, podepsala Skupina smlouvu o prodeji svých polských uhelných aktiv se společností ResInvest Group. Prodej zahrnuje společnosti, které vlastní a provozují dvě černouhelné elektrárny Skawina a Chorzów s kombinovanou výrobou elektřiny a tepla. Vypořádání transakce podléhá schválení polského antimonopolního úřadu. bude v Polsku i nadále rozvíjet moderní energetické služby ESCO prostřednictvím společnosti rámci skupiny Elevion.



Nabídka společnosti ResInvest Group byla nejatraktivnější ze všech předložených nabídek, což bylo potvrzeno nezávislým posouzením hodnoty prodávaných společností. Výsledná cena převyšuje aktuální náklad na vyřazení předmětných aktiv ve Skupině .



Černouhelná elektrárna CEZ Skawina (instalovaný výkon 330 MWe / 588 MWt) je druhým největším dodavatelem tepla do Krakowa a města Skawiny. Černouhelná elektrárna CEZ Chorzów (238 MWe / 500 MWt) je jedním z největších dodavatelů tepla do Katowic a dalších městských aglomerací ve Slezsku. Obě elektrárny k výrobě částečně využívají také biomasu a v loňském roce dohromady vyrobily 1 390 GWh elektřiny a 5 649 TJ tepla.



Součástí prodeje jsou i společnosti CEZ Produkty Energetyczne Polska a CEZ Polska. Společnost CEZ Produkty Energetyczne Polska poskytuje specializované podpůrné služby v oblasti nakládání s vedlejšími energetickými produkty, které vznikají při spalování uhlí a biomasy. Společnost CEZ Polska je zastřešující holdingová společnost pro CEZ Chorzów a CEZ Skawina. Zároveň monitoruje situaci na trhu z hlediska energetické regulace a legislativy, zajišťuje komunikační, PR a Public Affairs aktivity.



Vypořádání transakce podléhá souhlasu polského antimonopolního úřadu (UOKiK). Exkluzivním poradcem byl při prodeji londýnský investiční tým Bank.



Prodej těchto polských společností je součástí dekarbonizačního úsilí Skupiny , k němuž se přihlásila ve Vizi 2030. V rámci své strategie divestuje vybraná aktiva v některých zemích a soustředí se na rozvoj obnovitelných zdrojů a moderních energetických služeb v Česku a v Evropě.



ResInvest Group je soukromá obchodní a investiční společnost, která zajišťuje globální dodávky pro velké evropské a asijské energetické společnosti. Specializuje se na hromadné substráty jako jsou pevná paliva, biomasa, zemědělské plodiny, rudy či kovy a je celosvětově aktivní ve 12 zemích.



ČEZ vstoupil na polský energetický trh v roce 2006 koupí elektráren Skawina a Elcho (nyní CEZ Chorzów) od americké společnosti PSEG. chce v Polsku i nadále rozvíjet své společnosti zaměřené na poskytování moderních energetických služeb (ESCO). Patří mezi ně společnosti skupiny Elevion, které nabízejí komplexní řešení pro dekarbonizaci a energetickou účinnost. V Polsku je Elevion Group v současnosti zastoupena 5 dceřinými společnostmi (Euroklimat, Metrolog, OEM Energy, TRiM-tech a IBP).



Zdroj: , Bloomberg