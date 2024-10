ÚOHS: Jaderný tendr byl v pořádku, EDF a Westingouse se mohou odvolat

Výběrové řízení na výstavbu nových jaderných reaktorů v elektrárně v Dukovanech bylo v pořádku, rozhodl zatím nepravomocně o námitkách společností EDF a Westinghouse Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Informoval o tom dnes v tiskové zprávě. ÚOHS se námitkami firem EDF a Westinghouse proti jadernému tendru zabýval ve dvou řízeních. V obou antimonopolní úřad dříve vydal předběžná opatření, která zakazují uzavření smlouvy s korejskou firmou KHNP na stavbu nového jaderného zdroje v Dukovanech. Tento zákaz zatím platí. Platit by přestal, pokud by firmy nepodaly rozklad nebo až o jejich rozkladech rozhodne předseda ÚOHS. rozhodnutí ocenil a zopakoval, že je přesvědčen o správnosti postupu. Vyjádření dalších dotčených společností ČTK zjišťuje.



"Řízení o návrzích obou společností (EDF a Westinghouse) byla z větší části zastavena, v dalších částech byly návrhy zamítnuty. Rozhodnutí nejsou pravomocná a účastníci řízení proti nim mohou podat rozklad k předsedovi úřadu," uvedl úřad v tiskové zprávě.



Společnost Westinghouse napadla to, že společnost , která má jako zadavatel zakázku na starost, postupovala mimo režim zákona na základě takzvané bezpečnostní výjimky. "V této části úřad správní řízení zastavil, protože námitky proti užití výjimky měla společnost podat nejpozději 15 dní od chvíle, kdy se o použití tohoto postupu dozvěděla, což se stalo v březnu 2022. Námitky však byly zadavateli doručeny až dne 1. srpna 2024," napsal ÚOHS.



Obě firmy ve svých námitkách uváděly, že byla porušena nařízení o zahraničních subvencích, v této části úřad návrhy zamítl, protože nesměřovaly proti postupu, který je zadavatel povinen dodržovat podle zákona o zadávání veřejných zakázek.



EDF i Westinghouse také označily za nezákonný postup zadavatele, který podle nich mimo jiné nedodržel základní zásady zadávání veřejných zakázek zejména v souvislosti s výběrem preferovaného dodavatele. "Také v této části úřad správní řízení zastavil, protože proti konkrétnímu postupu zadavatele při zadávání veřejné zakázky mimo zadávací řízení s využitím výjimky dle § 29 písm. a) zákona o zadávání veřejných zakázek (tj. proti jeho jednotlivým dílčím jednáním v daném zadávacím postupu) nelze podat námitky," uvedl ÚOHS.



ČEZ rozhodnutí kvitoval. "Jsme přesvědčeni, že v rámci výběru preferovaného uchazeče jsme postupovali od první chvíle v souladu s platnými zákony a první prováděcí smlouvou uzavřenou mezi Českou republikou a . Jsme rádi, že úřad došel ke stejnému závěru," řekl na dotaz ČTK mluvčí společnosti Ladislav Kříž.



Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) dnes nechtělo přímo rozhodnutí úřadu komentovat. Zopakovalo však, že způsob výběru dodavatele projednal s ÚOHS už v roce 2020 a stát v rámci notifikace veřejné podpory pro nový blok také s Evropskou komisí. "Nepředpokládáme, že by tak tyto kroky neúspěšných uchazečů ovlivnily samotný projekt," sdělil dnes odpoledne ČTK mluvčí ministerstva Marek Vošahlík.



O výstavbě dvou nových jaderných reaktorů rozhodla vláda v červenci. Dala přednost nabídce korejské KHNP před nabídkou EDF, dalšího uchazeče - Westinghouse - vyřadila ze soutěže už dříve.



První z nových reaktorů v Dukovanech by měl být hotový v roce 2036. Náklady při aktuálně preferované výstavbě dvou reaktorů jsou při současných cenách 400 miliard korun.



Polostátní energetická společnost nyní s Korejci jedná o smlouvě, kterou by měly strany podepsat do konce března 2025.