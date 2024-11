Rozbřesk: Inflace v říjnu blízko očekávání, na korunu dopadá silný dolar

Ceny v říjnu meziměsíčně vzrostly o 0,3 % a meziroční inflace tak zrychlila z 2,6 % na 2,8 % (versus náš odhad 2,9 %). Oproti našemu očekávání rostly o něco pomaleji ceny potravin - za očekáváním zůstaly zejména mléčné výrobky a maso, zatímco ovoce a máslo zdražovaly víceméně podle očekávání. Za očekáváním také zůstaly ceny pohonných hmot (průběžné údaje ukazovaly již na lehký růst cen) a zejména pak ceny odívání a obuvi, kde je zatím sezónní podzimní zdražování viditelně slabší než v posledních letech. Pokud se na tom nic nezmění v listopadu a prosinci, může mít slabý růst cen pozitivní dopad na jádrovou inflaci.



Na druhé straně ovšem vidíme zrychlující růst cen ve významné sekci vlastnického bydlení - imputované nájemné. V ní se pravděpodobně projevuje rychlejší růst cen na realitním trhu.

V nejbližších měsících bude z meziroční inflace “vypadávat” efekt zlevňujících potravin a méně dezinflačně budou pravděpodobně působit pohonné hmoty. I proto inflace dál poroste a na přelomu roku se bude dočasně pohybovat nad 3 %.



Poslední čísla jsou v souladu s poslední prognózou ČNB, a to jak co se týká celkové, tak i jádrové inflace. Doprovodné komentáře centrálních bankéřů i vzhledem k aktuálně stoupající inflaci šly po zasedání spíše jestřábím směrem. Není tedy vyloučené, že na nejbližších zasedáních bude ve hře přerušení cyklu uvolňování měnové politiky. My vzhledem k tomu, že pohyb inflace mimo toleranční pásmo ČNB (nad 3 %) bude dočasný, předpokládáme zatím pokračující snižování sazeb až ke 3,5 % (na únorovém zasedání). Navíc v návaznosti na rizika spojená s růstem vidíme jako větší riziko, že sazby nakonec v roce 2025 skončí lehce níže než nyní očekáváme.





*** TRHY ***



Koruna

Pokračující povolební zisky amerického dolaru se podepisují i na české koruně, která se tak vrátila do pásma 25,30-25,40 EUR/CZK. Domácí inflační čísla obchodování nijak výrazně neovlivnila. Předpokládáme, že koruna s celým regionem zůstane i v nejbližších seancích spíše zranitelná a bude sledovat zejména nominace nového prezidenta na posty ministra financí a obchodu.



Eurodolar



Den válečných veteránů oslavil eurodolar dalším oslabením. To bylo částečně motivované povolebním vývojem v USA, jež naznačuje, že staronový prezident Trump si vybere do vlády jen prověřené jestřáby. To není pro euro dobrá zpráva, neboť eurozóna může očekávat uvalení nových cel. Euru navíc nepomáhá vládní krize v Německu.

Dnešek bude až na vystoupení několika centrálních bankéřů nezajímavý a trh bude vyčkávat na zítřejší inflační data z USA.