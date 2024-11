Wood: Trump a Musk jsou plusem pro akcie i ekonomiku

Ředitelka společnosti ARK Investment Management Cathie Wood se domnívá, že nová vláda představuje pozitivní impuls pro americký akciový trh, a to hned na několika rovinách. První z nich je regulace, kdy by pravděpodobně mělo dojít k uvolnění pravidel a požadavků na straně fúzí a akvizic. K tomu investorka očekává i změnu v regulaci „digitálních aktiv“.



Wood nečeká, že Trump zavede výrazně vyšší cla, na druhou stranu bude podle ní silně znát snižování daní. Takový krok by se měl výrazně projevit na podnikatelském prostředí a Wood v této souvislosti zavzpomínala na Reaganovu vládu. I tehdy byla velkým tématem deregulace a také snižování daní. Šlo přitom o dobu vysokých rozpočtových deficitů, ale investorka se domnívá, že ekonomika z nich vyrostla právě díky snižování daní. Tedy díky tomu, že podpořily ekonomickou aktivitu, i když samy o sobě by měly deficity zvyšovat.



Nová vláda se podle investorky bude řídit tím, že pokud má být zavedena nová regulace, musí být zároveň zrušena dvě regulační pravidla. „A může to být nakonec ještě extrémnější.“ Wood se nebojí ani toho, že by nová cla zvedla inflaci. Mohou se projevit v izolovaných oblastech, ale celkově by měl dominovat efekt vyšších inovací a nových technologií. Ty by měly „masivně zvednout produktivitu“ a následně fungovat jako intenzivní dezinflační tlaky. Spojené státy podle takové vize budou také atraktivní pro zahraniční kapitál a jeho příliv by měl tlačit nahoru kurz dolaru, což je další dezinflační faktor.



Na dotaz týkající se Elona Muska Wood odpověděla, že bude hrát klíčovou roli jako poradce Donalda Trumpa, ale zároveň se bude dál intenzivně věnovat svým společnostem. Poukázala v této souvislosti na Twitter, kde „Musk vyhodil 80 % lidí a firma si vede stále dobře“. Podobný přístup se totiž podle ní dá čekat i v případě přístupu nové vlády ke státnímu sektoru. „Nemyslím si, že propustí 80 % vládních zaměstnanců, ale pokud nějaký zaměstnanec odejde, nemusí být nahrazován novým, protože nové technologie budou prudce zvyšovat produktivitu,“ míní Wood. A také potvrdila svou důvěru v akcie Tesly a svůj pozitivní výhled týkající se jejích aktivit v oblasti autonomního řízení a robotaxíků.



Goldman Sachs ukazuje vývoj volatility na akciovém trhu kolem prezidentských voleb. Před nimi volatilita obvykle roste a rok 2024 tomu svým dosavadním vývojem odpovídal. Po volbách pak obvykle přichází uklidnění:







Zdroj: Yahoo Finance, X