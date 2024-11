ČEZ reportoval smíšené výsledky, bitcoin pokračuje v raketovém růstu a futures jsou v červeném

reportoval výsledky za první tři kvartály roku a oznámil dohodu o prodeji polských uhelných aktiv. Po uzavření trhu vydá své výsledky také . Bitcoin pokračuje v raketovém růstu a vyšvihl se nad 89 000 dolarů. v čele s novým CEO čelí výzvě obnovení důvěry investorů. Futures jsou dnes hluboko v červeném.



Futures na akciové indexy: Euro Stoxx 50 -1,0 %, FTSE 100 -0,4 % a DAX -0,9 %.



ČEZ vykázal za 3Q24 zisk EBITDA na úrovni 30,9 mld. Kč (-5,2 % r/r), čímž překonal konsensus trhu 27,8 mld. Kč i Patrie 28,3 mld. Kč. Čistý zisk dosáhl 2,4 mld. Kč výrazně pod odhadem Patrie 6 mld. Kč kvůli výrazně vyšší efektivní daňové sazbě ve 3Q, než se očekávalo. Zisk EBITDA byl naopak tažen především segmentem Výroby, kde si trading v tomto čtvrtletí zapsal 0,8 mld. Kč a jaderné elektrárny vykázaly meziročně mírně silnější finanční výsledky (+0,9 mld. r/r). Výsledek segmentu distribuce se meziročně zlepšil na 5,6 mld. Kč (oproti 4 mld. ve 3Q23) díky 1) pozitivní úpravě negativního korekčního faktoru v roce 2023, 2) zvýšení povolených výnosů a 3) konsolidačnímu efektu GasNetu.



Management zvýšil výhled fiskální rok na 126-130 mld. Kč (vs. 118-122 předchozí). Přestože byl navýšen více, než jsme očekávali, je to hlavně kvůli jednorázovým událostem. Sečteno a podtrženo, výhled čistého zisku se zvýšil jen mírně na spodní hranici výhledu na 26-30 mld. Kč (z předchozího rozpětí 25-30 mld.). Celkově vykázal smíšené výsledky s čistým ziskem hluboko pod kons. odhadem, ale s celkově lepším výhledem, než se očekávalo. Výsledky tedy hodnotíme jako neutrální.



ČEZ zároveň prodává polská uhelná aktiva vč. elektráren Skawina a Chozow společnosti Resinvest. Podmínky transakce nebyly zveřejněny, je nutný antimonopolní souhlas.



Daniel Beneš byl včera dozorčí radou potvrzen ve funkci generálního ředitele na další 4 roky.



Dnes po uzavření trhu budou zveřejněny výsledky Kofoly za 3Q.



Rekordní rally na bitcoinu posunula token nad 89 000 dolarů a navýšila celkovou hodnotu kryptotrhu nad jeho vrchol z éry pandemie. Někteří předpokládají, že bitcoin dosáhne 100 000 USD do konce roku a 150 000 USD do konce roku 2025. Hodně z toho má co do činění s nadějemi, že Donald Trump uvolní krypto pravidla.



Očekává se, že Spojené království během příštích dvou let zahájí vydávání digitálních dluhopisů s využitím technologie blockchain k „tokenizaci“ svého vládního dluhu. Mohlo by to urychlit a zlevnit obchodování s těmito dluhopisy.



Nový generální ředitel Laurent Freixe čelí výzvě, jak znovu získat důvěru investorů po odchodu předchůdce Marka Schneidera po neuspokojivých prodejích a podprůměrném vývoji akcií. Freixe musí tohoto potravinářského giganta v hodnotě 100 miliard dolarů oživit. Společnost prošla řadou nedostatků a řadou chybných kroků managementu, od problému s IT, který narušil prodej, až po akvizici léků na alergii, která vedla k odpisu ve výši 1,9 miliardy franků. Akcie klesly téměř o 40 % z maxima na začátku roku 2022.