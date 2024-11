Rozbřesk: Evropský automotive a možný dopad nových “cel”

Donald Trump se podle řady svých výroků chystá poměrně výrazně zvýšit cla na dovoz zboží do USA. Primárně bude “na mušce” čínské zboží, kde se podle dosavadních zpráv z tisku může jednat zejména o zboží ze seznamů 1-3 z obchodních válek let 2018-2019 (železo, ocel, strojírenské výrobky, automotive, elektronika). Další v pořadí je však Mexiko a Evropská unie, kde Donaldu Trumpovi “leží v žaludku” zejména odvětví, na jejichž dovoz Evropa aktuálně uplatňuje vyšší cla než Američané a kde je dovoz z EU historicky vysoký. A “první na ráně” je segment automotive, kde Evropa uplatňuje dovozní clo ve výši 10 %, zatímco USA pouze ve výši 2,5 % (https://www.politico.com/news/2024/11/15/european-union-trump-tariffs-00189639). I kdyby plošné navýšení cel na dovoz do USA nakonec nebylo tak dramatické, jak Donald Trump naznačuje (až + 20 procentních bodů), segment automotive a některá další odvětví se pravděpodobně výraznějšímu navýšení cel nevyhnou. Kdo je pak nejvíce zranitelný?



Mezi Evropskými výrobci jde primárně o to, kdo má největší podíl tržeb na americkém trhu, a sekundárně pak o to, jakou část produkce do USA dováží z Evropy - tedy jak moc jsou auta skutečně “evropská” a do jaké míry jde “jen” o evropské značky. Nejdůležitější je americký trh pro Porsche a Stellantis (Citroen, Fiat, Jeep, Chrysler), kde americké tržby tvoří zhruba čtvrtinu celkových tržeb. Volvo, Mercedes a BMW mají podíl amerických tržeb na celku okolo 15 %, zatímco VW zhruba 8 %. Velké rozdíly ovšem panují v tom, kde automobilky své automobily pro americký trh ve skutečnosti vyrábí - podle analýzy Goldman Sachs mohou mít Porsche a Volvo problém s tím, že auta pro americký trh téměř ze 100 % pochází z Evropy. Naopak VW a zejména pak Stellantis mohou těžit z toho, že jejich automobily pro americký trh jsou daleko méně závislé na evropské výrobě (cca 40 % u VW a jen 4 % u Stellantis). Obě dvě automobilky ostatně stejně jako řada čistě amerických výrobců může mít ovšem problém ještě s jinou frontou obchodní války - z Mexika nebo z Kanady totiž oba dva koncerny dováží také skoro 40 % vstupů pro svou americkou produkci.



Ďábel tak nakonec bude ukryt v detailech. Tak jako tak, obchodní války přichází pro evropské výrobce ve velmi nevhodnou dobu, kdy nezachytili dobře nástup elektromobility a ztrácí konkurenceschopnost na důležitém čínském trhu, který pro řadu evropských značek tvoří skoro třetinu veškerých tržeb.





*** TRHY ***



Koruna

Česká koruna lehce ocenila jestřábí zápis ze zasedání ČNB a současně také stabilizaci amerických výnosů. Pohybuje se tak lehce pod hranicí 25,30 EUR/CZK. Na druhou stranu celkové globální podmínky (silný dolar, vysoké výnosy) koruně asi delšího oddechu nedopřejí a výraznější pozitivní impulsy, které by mohly zvrátit tržní “skepsi”, zatím nečekáme.



Eurodolar

V pátek zveřejněné maloobchodní tržby v USA byly za minulý měsíc slabší, než se očekávalo - ovšem jen na první pohled. Tak zvaná kontrolní skupina (tj. tržby bez potravin, prodejců aut, stavebních materiálů a tržeb čerpacích stanic) poklesla o 0,1 % m/m, avšak stalo se tak jen proto, že zářijový údaj byl revidován výrazně nahoru, z 0,7 % na 1,2 %, což je největší měsíční nárůst od ledna 2023. Možná i proto zůstává rétorika Fedu velmi jestřábí, což potvrdil i výrok prezidentky bostonského Fedu Collinsové, která uvedla, že prosincové snížení sazeb není hotovou věcí. Je přitom jasné, že informace tohoto druhu udržují dolar silný.

Tento týden by mohl být klidnější s tím, že kromě geopolitické situace bude trh sledovat také výběr nového ministra financí USA ze strany nadcházejícího prezidenta Donalda Trumpa.