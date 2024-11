Gevorkyan hlásí růst tržeb a zisku za první tři kvartály, ukrajinští spojenci tlačí na Zelenského k vyjednávání s Putinem a futures jsou smíšené

podal žádost u EIA pro malý modulární reaktor v Temelíně. Gevorkyan oznámil růst tržeb a zisku za první tři kvartály. Ukrajinští spojenci tlačí na Zelenského k vyjednávání s Putinem. Podpora Scholze v jeho straně klesá. Čína se chce stabilní vztahy s USA, ale zároveň je připravena na boj. Investory tíží obavy z inflační politiky Trumpa a prodeje čínských akcií. Futures na evropské akciové indexy jsou smíšené.

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +0,0 %, FTSE 100 -0,0 % a DAX +0,2 %.



ČEZ v pátek podal žádost o posouzení vlivu na životní prostředí (EIA) pro stavbu malého modulárního reaktoru v Temelíně. Plánovaný blok s jedním či dvěma reaktory má mít výkon do 500 MW. Předpokládaná životnost je 60 až 80 let. Stavba by měla podle dokumentace začít v roce 2029 a skončit o pět let později.



Společnost Gevorkyan, a.s. zveřejnila své ?nanční výsledky za devět měsíců roku 2024. Tržby dosáhly 70,44 milionu EUR, což představuje meziroční nárůst o 25,21 %. Ukazatel EBITDA dosáhl 19,61 milionu EUR, což představuje meziroční nárůst o 16,45 % (normalizovaná EBITDA 21,05 milionu EUR, nárůst o 25,00 %). Zisk po zdanění společnosti dosáhl 4,35 milionu EUR. Gevorkyan potvrdil výhled na rok 2024 ohledně tržeb (93,5 milionu EUR) a EBITDA (28,07 milionu EUR). Potvrdil také střednědobý výhled na roky 2025-2027 s již podepsanými 75 % tržeb na rok 2027.



Ukrajinští spojenci tlačí na prezidenta Volodymyra Zelenského, aby zvážil, jak dostat ruského prezidenta Vladimira Putina k vyjednávacímu stolu, aby se pokusil iukončit invazi do Moskvy, řekli lidé, kteří si přejí zůstat v anonymitě. USA povolily Kyjevu provést raketové útoky dlouhého doletu na ruské území pomocí svých zbraní, což je krok, který může před případnými rozhovory posílit pozici Ukrajiny. Mezitím může Severní Korea potenciálně nasadit až 100 000 vojáků na pomoc Rusku ve válce.

Podpora německého kancléře Olafa Scholze ve vedení německé sociální demokracie před předčasnými volbami se v jeho vlastních řadách hroutí, řekli obeznámení lidé. Jako jeho náhrada se nabízí ministr obrany Boris Pistorius. Lídr konkurenční strany Křesťanskodemokratická unie mezitím prosazuje výrazně propodnikatelskou agendu.



Peking se chce přátelit s USA, ale je připraven i na boj, pokud to bude nutné. Čínský prezident Si Ťin-pching na setkání s americkým prezidentem Joe Bidenem před předáním moci Donaldu Trumpovi zopakoval „čtyři červené čáry“.

Širší sentiment investorů tíží přetrvávající obavy z potenciálně inflační hospodářské politiky Donalda Trumpa a páteční optimistické údaje o maloobchodních tržbách v USA, které snížily očekávání, že Federální rezervní systém sníží úrokové sazby. Obnovený prodej čínských akcií nabízí další připomínku obtíží, kterým čelí Peking při podpoře trhu při absenci silných fiskálních stimulů.