Rozbřesk: Česká ekonomika zatím jede na domácích útratách, co nálada v exportním průmyslu?

Nálada v evropském průmyslu je pod bodem mrazu - index nákupních manažerů v průmyslu je pod klíčovou hladinou 50 bodů a ukazuje na pokles od poloviny roku 2022. A tomu odpovídá i slabý výrobní výkon - produkce v evropském průmyslu je zhruba 3 procenta pod úrovní roku 2019 a v Německu dokonce více než 12 %. Slabý výkon průmyslu navíc podle posledních výsledků podnikatelských nálad nakazil segment služeb a odvětví, jako je logistika nebo podnikové služby, které táhnou náladu dolů.



Něco podobného zatím v Česku vidět není. I když je průmysl poslední kvartály v útlumu, nálada se od druhé poloviny roku vesměs lehce vylepšovala a produkce se pohybuje nad úrovněmi roku 2019. Je pravda, že mezi průmyslovými obory panují poměrně výrazné rozdíly a zejména energeticky náročná odvětví mají hlubší problémy, zatím však není vidět, že by slabší výkon průmyslu “nakazil” zbytek ekonomiky v čele se segmentem služeb. Co však není, může být, pokud by se po relativně dobrém třetím kvartálu měly vyhlídky průmyslu opět zhoršovat. Více dnes ostatně může napovědět listopadový výsledek indexu nákupních manažerů v českém průmyslu.



Zatím českou ekonomiku podle detailnějších výsledků HDP za třetí kvartál táhne vpřed svými útratami zejména spotřebitel a vláda. Investice zůstávají vzhledem k vysoké nejistotě opatrné a stejně tak je nepřesvědčivá i zahraniční poptávka. Vyhlídky pro reálné útraty domácností vzhledem k vysoké míře úspor a rostoucí reálné mzdě zůstávají sice pozitivní. To by tento týden ostatně měly potvrdit statistiky reálné mzdy za třetí kvartál - předpokládáme oproti druhému kvartálu lehké zrychlení.



Malá otevřená ekonomika jako Česko ovšem nemůže dlouhodobě stát pouze na útratách vlastních domácností. Pokud by exportně a investičně zaměřený průmysl opět klopýtat, začal by výrazněji ochlazovat trh práce a ve finále by lidé z opatrnosti začali přiškrcovat své výdaje.





*** TRHY ***



Koruna

Česká koruna se drží v relativně úzkém pásmu mezi 25,20-25,30 EUR/CZK. Dnes bude sledovat primárně výsledek domácí nálady v průmyslu a náladu na eurodolaru. V dalším průběhu týdne budou klíčovou statistikou mzdy za třetí kvartál, které mohou napovědět, jak vážné jsou úvahy členů bankovní rady o případné pauze v uvolňování měnové politiky.



Eurodolar

Agentura S&P sice v pátek potvrdila stabilní výhled ratingu Francie (AA-), avšak euru to velkou úlevu nepřineslo. Ve hře je stále realistická možnost, že relativně čerstvá francouzská vláda bude čelit (vinou neschváleného rozpočtu) hlasování o důvěře, které nepřežije.

Takže eurodolar nemusí mít na růžích ustláno, přičemž jeho problémy mohou tento týden přiživit i důležitá americká data. Například dnes odpoledne by to mohl být index ISM.



Akcie

Závěrečné zkrácené obchodování v posledním listopadovém týdnu na zámořských trzích se neslo v celku pozitivním duchu, kdy nejsilnějším akciovým indexem byl technologický Nasdaq 100, který přidal 0,90 %. Další dva indexy, tedy S&P 500 a Dow Jones Industrial Average nenarostly sice tak výrazně, jako tomu bylo v případě technologického Nasdaqu, nicméně pro průmyslový index i pro průměr S&P 500 znamenala páteční seance zdolávání historických maxim. S&P 500 se posunul výše o 0,56 % a průmyslový Dow Jones narostl o 0,42 %. Akcie největší firmy v odvětví Nvidia poskočily o 2,15 %, AMD přidalo 0,69 % a například akcie Broadcom narostly o 1,51 %. Výrobci strojů pro čipaře se nenechali zahanbit a rovněž šli severním směrem, kdy Lam Research vzrostlo o 3,23 % a ASML skončilo obchodování v plusu 2,41 %.