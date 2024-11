Víkendář: Jak překročit past středních příjmů

Past středních příjmů je výrazem, který odkazuje na jev, kdy některé ekonomiky rostou dostatečně rychle na to, aby se dostaly mezi země s vyššími příjmy. Ovšem v určitém okamžiku se jejich posun zastaví. Poukazuje na to ekonom Tim Taylor a připomíná, že například Japonsko a Jižní Korea si prošly několika desetiletími rychlého růstu, ale pak výrazně zpomalily. A zdá se, že mimořádně rychlý růst Číny nyní také znatelně ochlazuje. Ekonom pak poukazuje na novou analýzu Světové banky, která se pastí středních příjmů zabývá.



Analýza tvrdí, že rozvíjející se ekonomiky začínají zpomalovat a dosahovat určité růstové stagnace v růstu příjmů na hlavu na úrovních odpovídajících zhruba 11 % amerického HDP na hlavu. Dnes to odpovídá přibližně 8 000 dolarů, což už zemi pasuje na ekonomiku středních příjmů. Poté dochází k systematickému zpomalování růstu. Průměrný roční růst příjmů v rozvíjejících se zemích přitom „v prvních dvou desetiletích tohoto století klesl téměř o jednu třetinu – z 5 % v roce 2000 na 3,5 % v roce 2010“.



Obrat podle Světové banky není v dohledné době pravděpodobný, protože země se středními příjmy čelí několika brzdám. Potýkají se s geopolitickým napětím a protekcionismem. Obojí totiž může zpomalit přesun znalostí, vyvolává potíže se splácením dluhů a přináší dodatečné ekonomické a finanční náklady související se změnami klimatu. Světová banka pak ukazuje i následující graf. Modrá křivka v něm ukazuje, jak si rozvíjející se země vedly ve srovnání s USA, měřeno produktem na hlavu. Celkové uzavírání mezery je poměrně mírné, a jak ukazuje oranžová křivka, povětšinou je způsobeno Čínou:





Graf také ukazuje některé výjimečné příklady zemí se středními příjmy z různých regionů. Polsko a Chile dosáhly lepších výsledků, ale jejich HDP na hlavu se stále pohybuje kolem 20 až 25 % úrovně USA. Jižní Korea je zářným příkladem země se středními příjmy, která neustále roste a dohání USA. Ale i po desetiletích rychlého růstu je její HDP na hlavu přibližně poloviční než v USA a zdá se, že její dohánění se v posledním desetiletí také zastavilo.



Analýza Světové banky také tvrdí, že ekonomický rozvoj podporuje několik kroků. Prvním z nich je, aby země zvýšila své investice do fyzického kapitálu a lidského kapitálu. Zpráva však ukazuje, že země se středními příjmy již v současnosti disponují přibližně 71 % fyzického a lidského kapitálu Spojených států (v přepočtu na hlavu). Produktivita na jednoho zaměstnance je však pouze asi 21 % úrovně v USA. Kapitálové investice v těchto zemích se tedy odpovídajícím způsobem nepromítají do produktivity.



Zdroj: Světová banka, The Conversable Economist