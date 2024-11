Vydařený závěr obchodování na Wall Street, indexy Dow Jones a SPX 500 intradenně na maximech

Závěrečné zkrácené obchodování v posledním listopadovém týdnu na zámořských trzích se neslo v celku pozitivním duchu, kdy nejsilnějším akciovým indexem byl technologický Nasdaq 100 , který přidal 0,90 %



Další dva indexy, tedy S&P 500 a Dow Jones Industrial Average nenarostly sice tak výrazně, jako tomu bylo v případě technogického Nasdaq , nicméně pro průmyslový index i pro průměr S&P 500 znamenala páteční seance zdolávání historických maxim. S&P 500 se posunul výše o 0,56 % a průmyslový Dow Jones narostl o 0,42 %.



Tahounem obchodování bylo polovodičové odvětví, kdy na trh dorazila informace k jednání administrativy amerického prezidenta Bidena, která zvažuje další bariéry(překážky) pro prodeje polovodičových zařízení do Číny. Sama o sobě by takto zněla zpráva špatně, nicméně tyto překážky by neměly být tak silné, jak se původně očekávalo.



Akcie největší firmy v odvětví, tedy poskočily o 2,15 %, AMD přidalo 0,69 % a například akcie Broadcom narostly o 1,51 %. Výrobci strojů pro čipaře se nenechali zahanbit a rovněž šli severním směrem, kdy Lam Research vzrostlo o 3,23 % a skončilo obchodování v plusu 2,41 %.



EUR/CZK 25,25, USD/CZK 23,88, EUR/USD 1,0572, WTI 68,49 USD/barel, Brent 73,09 USD/barel, Troyská unce zlata 2.653 USD