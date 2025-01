Perly týdne: Nulová inflace a konkurence daleko za Netflixem

Ray Dalio vysvětluje podstatu svého „tříprocentního“ řešení vládních dluhů, Rich Greenfield z LightShed Partners míní, že nechává konkurenci daleko za sebou. ukazuje na velký rozdíl v inflačních očekáváních v závislosti na politickém přesvědčení a CNBC poukazuje na posun firemního sektoru ve vnímání Číny.

Roste zájem o odchod z Číny: CNBC poukazuje na průzkum, „který zjistil, že podíl amerických společností v Číně, které se chtějí přesunout pryč, dosáhl rekordní výše.“ Podle Americké obchodní komory v Číně tak nyní smýšlí přibližně 30 % respondentů. Předchozí maximum představovalo 24 % a bylo dosaženo v roce 2022. Kromě napětí mezi USA a Čínou hraje podle CNBC roli i pandemie a to, jak se k ní čínská vláda stavěla. Americká obchodní komora tvrdí, že „to byl jeden z největších katalyzátorů, protože lidé si uvědomili, že potřebují diverzifikovat své dodavatelské řetězce.”

Indie a země jihovýchodní Asie zůstávají podle průzkumu nejoblíbenější destinací pro přemístění výroby. Ale asi 18 % respondentů uvažuje dokonce o přemístění zpět do USA. V roce 2023 to přitom bylo 16 %. Něco málo přes dvě třetiny dotázaných ovšem uvedlo, že neuvažují o přemístění výroby. CNBC k tomu dodává, že Donald Trump tento týden potvrdil plány na zvýšení cel na čínské zboží o 10 % a uvedl, že cla by mohla vejít v platnost už

1. února.

Více než 60 % respondentů v uvedeném průzkumu uvedlo, že napětí mezi USA a Čínou pro ně představuje největší výzvu v jejich podnikání v Číně. Konkurence místních státních společností nebo soukromých čínských společností byla zmiňována jako druhá nejčastější překážka. Již třetí rok po sobě více než polovina respondentů uvedla, že v Číně nedosahují zisku. Země je také podle nich méně konkurenceschopná na straně schopnosti trhu generovat zisky.

Granolas ztrácí na síle: ukazuje, jak se vyvíjí ceny sedmi populárních technologických akcií v USA a srovnává je s tzv. Granolas. Tedy populárními akciemi v Evropě zahrnujícími GSK, , , , , Novo Nordisk, L' Oréal, , , a . Až do roku 2024 obě skupiny znatelně posilovaly, ale ve druhé polovině tohoto roku se jejich cesty začaly dost rozcházet. Sedmička technologií mířila prudce nahoru, zatímco evropské tituly ztrácely a ztrácí doposud:

Zdroj: X

Cesta z dluhů a tříprocentní řešení: Zakladatel společnosti Bridgewater Ray Dalio hovořil na CNBC o své knize, v níž hovoří o mechanismu rostoucího vládního zadlužení, které může vést až ke krizím. Podle investora to aktuálně není téma relevantní jen pro Spojené státy, ale i pro země jako Čína nebo Japonsko. Dalio míní, že trhy s vládními dluhopisy jsou páteří kapitálových trhů. V USA se nyní očekávají rozpočtové deficity převyšující 7 % HDP. A podle experta nakonec nemusí být na trhu dostatečná poptávka po dluhopisech vydávaných s cílem tyto deficity pokrýt.

Dalio uvedl, že Spojené státy jsou nyní tak zadlužené, že úrokové výdaje jsou důležitější než jiné vládní výdaje. Připomněl v této souvislosti devadesátá léta minulého století, kdy došlo k poklesu rozpočtových deficitů a podle investora se to projevilo i na klesajících úrokových výdajích. I nyní by podle něj fungovalo, kdyby vláda snížila deficity. Takový vývoj by totiž mohl vést k růstu cen dluhopisů (poklesu výnosů) a následně nižším úrokovým výdajům americké vlády.

Podle Dalia by řešením byl závazek deficitů nepřekračujících 3 % HDP. Nejtěžší je ale dosáhnout politické shody na tom, jak se k takovému cíli dostat. „Problémem nejsou deficity, ale fragmentovaná politická scéna.“ V nejhorším případě by tak podle investora muselo dojít k proporcionálnímu snižování všech výdajových položek tak, aby bylo zmíněného tříprocentního cíle dosaženo.

Inflace a politické přesvědčení: ukazuje vývoj inflačních očekávání a rozděluje jej i podle toho, ke které politické straně tázaní tíhnou. Až do voleb minulého roku byla očekávání výrazně níže u voličů demokratů, s výsledkem voleb se ale obrázek prudce mění. Inflační očekávání této skupiny totiž vystřelila prudce nahoru, zatímco voliči republikánů zase svá očekávání podle průzkumu University of Michigan prudce snížili. U nich by se dokonce podle grafu měla inflace do roka pohybovat téměř u nuly:

Zdroj: X

Konkurence daleko za zády: Rich Greenfield z LightShed Partners míní, že nechává konkurenci daleko za sebou, ukazuje na to růst počtu jeho uživatelů. Investor na CNBC uvedl, že společnosti, jako je , cílí na to, aby lidé „neodcházeli od obrazovky“. Snaží se je udržet po maximální dobu u své platformy, třeba tím, že točí seriály a lákají na další díly. přitom dokáže investovat do obsahu, který této strategii odpovídá. Tradiční mediální firmy podle experta touto cestou nejdou, zajímá je spíše to, jaké dosáhnou čtvrtletní zisky a zda jimi potěší Wall Street.