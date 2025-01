Očekávání Fidelity International: Den první Trumpa 2.0

První den v úřadu prezidenta Trumpa byl v souladu s jeho předvolebními sliby a zdůrazňoval na několik hlavních priorit jeho voličské základny – kontrolu imigrace, snížení inflace uvolněním amerických surovin a snížení vládní regulace. Domníváme se, že změny v imigrační politice jsou z makroekonomického hlediska nejvýznamnější z jeho prvních kroků ve funkci prezidenta, a v následujících týdnech budeme pozorně sledovat vývoj v oblasti obchodní politiky.

Co se stalo?

Donald Trump se v pondělí podruhé ujal úřadu a stal se 47. prezidentem Spojených států. Ve svém inauguračním projevu slíbil, že pro Američany vytvoří zlatý věk a zavede svůj program America first. Mezi jeho první kroky patřilo podepsání 26 exekutivních nařízení, včetně vyhlášení stavu nouze na jižní hranici, stavu nouze v energetice, omezení vládní regulace a zrušení osmasedmdesáti exekutivních opatření a nařízení z Bidenovy éry.

Mezi nejvýraznější patřily exekutivní příkazy týkající se imigrace a ochrany hranic – obnovení politiky „zůstaňte v Mexiku“, aktivace zákona o Alien Enemies Act z roku 1798, označení drogových kartelů jako teroristických organizací a ukončení usídlování uprchlíků a dalších programů pro žadatele o azyl.

V oblasti obchodní politiky Bílý dům předložil komplexní plán na prošetření různých obchodních vztahů, včetně nekalých obchodních praktik, devizové politiky, posouzení stávajících obchodních dohod, přehodnocení statusu China’s Permanent Normal Trade Relations – obchodních vztahů s Čínou a výzvy k případnému zavedení cel. Prezident Trump navíc později potvrdil, že od 1. února 2025 by mohla být uvalena 25% cla na dovoz z Mexika a Kanady.

Dalším z Trumpových prvních kroků ve funkci prezidenta bylo omezení vládní regulace. Oznámil vytvoření Oddělení pro efektivitu vlády Department of government efficiency (DOGE) a prosadil zmrazení jakýchkoli nových regulací ze strany úředníků a přijímání federálních zaměstnanců. V souladu se svou politikou America First odstoupil od Pařížského klimatického paktu Paris climate pact a Světové zdravotnické organizace WHO a slíbil, že převezme zpět kontrolu nad Panamským průplavem. Nebyla učiněna žádná prohlášení týkající se fiskální politiky, neboť ta spadá do kompetence Kongresu.



Jak to vidí Fidelity International?

První den v úřadu prezidenta Trumpa byl v souladu s jeho předvolebními sliby, přičemž apeloval na několik hlavních priorit jeho základny voličů – kontrolu imigrace, snížení inflace uvolněním amerických energetických zdrojů a omezení vládní regulace.

My ve Fidelity International se domníváme, že klíčovým důsledkem z makropohledu je změna imigrační politiky. Jestřábí postoj ohledně kontrol na hranicích, který prezident Trump zaujal, by měl výrazně snížit čisté migrační toky a v krátkodobém horizontu působit proinflačně, protože inflační šok z úbytku pracovní síly, který tlačí na růst mezd, převáží nad negativním poptávkovým šokem. V dlouhodobějším horizontu ale očekáváme, že tento poptávkový šok začne převažovat, protože efekty přenosu na zbytek pracovní síly sníží růst USA.

Zatím méně provokativní přístup k obchodu je dobrým znamením pro inflační rizika v nejbližším období. Podpořilo to finanční situaci a rizikový sentiment, což způsobilo růst akcií i dluhopisů a oslabení dolaru. Hrozba cel však bude udržovat zvýšenou volatilitu na trhu, a to, dokud se situace bude vyvíjet. V konečném důsledku stále hrozí možnost globální obchodní války. Sledování případných odvetných opatření od dalších obchodních partnerů bude v nadcházejících dnech a týdnech klíčové, zejména pokud jde o používání pravidel IEEPA.

Očekávání

Současná absence cel na dovoz z Číny by měla vzbudit určitou dočasnou úlevu jak v Číně, tak u dalších významných asijských vývozců, zatímco Trumpova administrativa přehodnotí obchodní praktiky a různé dohody. Nová administrativa je však stále velmi mladá a je možné, že bude chtít využít cla jako páku pro jednání s Čínou a dalšími významnými obchodními partnery USA.

Domníváme se, že stále existuje riziko zvýšení cel, zejména právě vůči Číně. Z poznámky Bílého domu a plánů na prodloužení fungování TikToku vyplývá, že obchodní a celní rizika by se mohla začátkem dubna opět rozhořet. Mezitím zůstává ve hře i hrozba cel vůči dalším zemím, včetně EU, pravděpodobně pokud nezvýší americký dovoz z oblasti energetiky.

Kromě toho by se mohla zpřísnit i imigrační politika, a to se snahou zvýšit deportace a dále omezit migrační toky. Trump už naznačil, že k aktivním deportacím a raziím ve velkých městech „dojde“, aniž by uvedl výslovný časový harmonogram. To ponechává zvýšená rizika dalšího šoku nabídky práce a vytváří proinflační rizika, zejména pokud deportace zahrnují velké vnitřní vystěhovávání.

V neposlední řadě mohou být tato první exekutivní nařízení právně napadena. Proti ministerstvu pro efektivitu vlády již byla podána žaloba, zatímco zrušení práva na občanství by vyžadovalo změnu ústavy dvoutřetinovou většinou v Kongresu. Zatím je ještě brzy a my budeme pozorně sledovat, jak se usadí tato oznámení z prvního dne, a i nové politiky, které teprve budou odhaleny.

Jak se nyní podle názoru Fidelity International změní pohled na alokaci aktiv?

Názor týmu Solutions & Multi Asset zůstává podstupovat riziko - „risk on“, což je vyjádřeno nadváhou akcií a preferencí zejména amerických akcií. V případě úvěrů zůstáváme navzdory silným fundamentům neutrální vzhledem k úzkým spreadů. Neutrální jsme také u státních dluhopisů, to odráží zvýšené riziko inflačních tlaků. Jinak si zachováváme pozitivní postoj vůči americkému dolaru. Zdá se, že výjimečnost USA bude pod vedením Donalda Trumpa pokračovat, takže i zaujímání pozic může „být protivětrem“ při alokaci aktiv.