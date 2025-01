Trump couvá z čínských cel, evropská data potěšila a další krok BoJ ke standardní politice

Japonská centrální banka zvýšila sazby o 25 bps na 0,5 procenta. Tento krok směrem ke standardnímu nastavení i fungování měnové politiky byl široce očekáván, přesto jen zareagoval posílením k dolaru a obchoduje se u 155,50. V Evropě vyšly předběžné indexy nákupních manažerů za leden. Příjemně překvapily průmyslové indexy z Německa, ještě více z Francie a v důsledku i index za eurozónu, který stoupl na 46,1 z 45,1 bodu. Indexy ze sektoru služeb byly smíšené a výsledných 51,4 za eurozónu na konsensus těsně nedosáhlo. I tak ale data hodnotíme pozitivně, protože naznačují zlepšení v průmyslové oblasti, s níž se pojí největší obavy.



Nic se nemění na tom, že investoři visí na prohlášeních nového amerického prezidenta. Z těch posledních nejvíce rezonuje ústup z protičínských cel. Krátce po inauguraci Trump mluvil o 10procentním plošném tarifu pro Čínu, tedy už nikoli 60-100 pct. z kampaně. Pár dní nato už "by byl radši, kdyby nemusel cla zavádět". Doprovodil to ujištěním, že cla jsou obrovskou zbraní, kterou USA na Čínu mají. Podle nás je ale dobré přidat další detaily. V minulém funkčním období Trumpova cla Čínu podstatně nepoškodila. Více zapůsobily restrikce na technologie, po kterých Čína začala horečně podporovat vlastní technologické kapacity. Nyní je Čína znovu o něco silnější a sebevědomější než tehdy. A je tu také faktor Musk. Tento podnikatel se profiluje jako dost pročínský, má v Číně velký byznys a velmi dobré vztahy s tamními politiky. Není náhoda, že Číňané projevili ochotu prodat Tiktok právě jemu, čímž by si ho ještě více zavázali. Muskovu byznysu by případné zhoršení vztahů s Čínou mohlo citelně uškodit, takže dokud si zachová svůj obrovský vliv v americké politice, může fungovat jako určitá čínská pojistka proti agresivním krokům Donalda Trumpa.



Mezi hlavními evropskými akciovými trhy se dnes nejlépe daří Paříži (CAC40 +1 procento), za níž zaostává s ani ne polovičním ziskem Frankfurt (DAX +0,4 pct). Amsterdam a Londýn vykazují mírný pokles, podobně jako americké futures.



Výnosy dluhopisů včera nakonec stouply. Americké výnosy měly později odpoledne a mají i dnes tendenci klesat, možná s ohledem na Trumpovo prohlášení, že bude požadovat okamžité snížení úrokových sazeb. Efekt však není velký. V Evropě jsme viděli nárůst německých výnosů po slibných datech z ekonomiky, přičemž výnosy na dalších trzích se s růstem přidávají během dopoledne.



Eurodolar roste na hladinu 1,0500, čímž pomáhá koruně posilovat vůči americké měně na 23,92. Proti euru koruna zůstává skoro beze změny. Zlato narostlo na 2775 USD, ropa se po včerejším poklesu pozvolna zvedá a přidává na ceně asi půl procenta. Podstatná makrodata se už koncem týdne nečekají, takže to bude stále hlavně o americké politice v kombinaci s firemními výsledky.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:18 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.1034 -0.0570 25.1430 25.0879 CZK/USD 23.9160 -0.8273 24.1205 23.8725 HUF/EUR 409.3209 -0.2642 410.4309 408.5000 PLN/EUR 4.2106 -0.0801 4.2186 4.2093

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.5995 0.1089 7.6124 7.5656 JPY/EUR 163.4740 0.5691 163.5110 161.9314 JPY/USD 155.7615 -0.1727 156.4040 154.8490

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8442 0.0907 0.8463 0.8422 CHF/EUR 0.9493 0.4550 0.9497 0.9448 NOK/EUR 11.7667 0.1306 11.7733 11.7242 SEK/EUR 11.4578 -0.1242 11.4831 11.4444 USD/EUR 1.0495 0.7497 1.0515 1.0412

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5815 -0.5721 1.5926 1.5793 CAD/USD 1.4321 -0.4238 1.4384 1.4316