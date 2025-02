Trumpova cla vrhají stín na optimistickou výsledkovou sezónu v Evropě, píše Goldman Sachs

Hrozba obchodního napětí s USA vrhá stín na výsledkovou sezónu v Evropě, která jinak vykazuje lepší čísla, než se očekávalo. Konstituenti indexu Stoxx Europe 600 na váženém základě překonali odhady za čtvrté čtvrtletí o 4 %, což je „výrazně nad“ historickým průměrem, podle údajů společnosti . Přesto se výhledy na celý rok 2025 od začátku roku snížily přibližně o 0,5 %, ukazují údaje.



„Část tohoto pesimismu pravděpodobně způsobují obavy z obchodních cel,“ napsala v pátek ve zprávě stratéžka Lilia Peytavinová a dodala, že sektory citlivé na cla, jako jsou základní suroviny, automobily a chemikálie, zaznamenaly největší poklesy zisků.



Evropští investoři jsou od zvolení amerického prezidenta Donalda Trumpa v listopadu v pohotovosti, protože skrze globální cla chce přimět společnosti, aby přesunuli výrobu do Ameriky. Mezi nejvíce ohrožené průmysly patří evropští výrobci automobilů a těžaři kvůli velkým zámořským prodejům.



Trump v pátek uvedl, že od dubna zavede nové poplatky na automobily. To bylo den poté, co nařídil své administrativě vypracovat plány na zavedení recipročních cel na řadu obchodních partnerů. Ta mají kompenzovat nejen cla na americké zboží, ale také netarifní bariéry, jako jsou regulace, daně z přidané hodnoty a směnné kurzy, atd.





Stratéžka společnosti Beata Manthey uvedla, že zatímco se zdá, že je Evropa méně exponovaná na reciproční cla než její konkurenti, protože rozdíly v clech s USA „jsou většinou malé“, riziko by mohlo být vyšší, pokud by se Trumpova administrativa zaměřila na obchodní bilance nebo daně z přidané hodnoty. Prozatím uvedla, že investoři již určitý dopad cel započítali, protože koš sektorů citlivých na cla od zaostává za indexem sektorů, které by byly před tarify uchráněny.



Zdroj: Bloomberg