Obchodování podle dnů v týdnu? Trumpova cla mění obchodní strategie

Jeden den v týdnu letos přináší, s ohledem na vývoj indexu S&P 500, silnější příležitosti k nákupům než ostatní. A to středa. V poslední době, jak se akcie hýbají sem a tam na pozadí celních plánů prezidenta Donalda Trumpa, obchodníci z kraje týdne prodávají a na jeho konci přemýšlí, jak si zajistit zisky před potenciálně rušným víkendem. To je důvod, proč středy v letošním roce vynesly zisky, které by, pokud by se anualizovaly, dosáhly až 127 %, podle údajů sestavených Ryanem Detrickem, hlavním tržním stratégem Carson Group. Týdny obecně začínají a končí špatně, přičemž pondělí a pátek přináší anualizované ztráty přesahující 40 %.



"Nervozita v pátek před víkendem obvykle není známkou zdravého trhu," řekl Detrick, široce sledovaný burzovní býk. "Ukazuje to, že mezi investory panuje nerozhodnost, vzhledem k tomu, že nyní o víkendech přichází tolik novinek od cel až po DeepSeek." Ale i když se středa může jevit jako vhodný den pro nákup, není to zaručená vítězná strategie. Historie trhu naznačuje, že investování podle dnů v týdnu pravděpodobně nebude pro zisky portfolia z dlouhodobého hlediska spolehlivé.





I když rok 2025 zatím trvá jen několik týdnů, můžeme vidět zjevný obrat z růstu akciového trhu v letech 2023 a 2024, kdy se obchodníci na začátku týdne obvykle do akcií hrnuli. Letos však obchodníci často uprostřed týdne využívají potenciálních výkyvů trhu kvůli reakcím na zisky nebo kvůli vyšší obchodní aktivitě, ke které může dojít, když investoři reagují na zprávy z Washingtonu ze začátku týdne, což potenciálně vytváří příležitosti k nákupu propadů v jiné dny.



Středy ale i historicky poskytují příležitost k nákupům na S&P 500. Od roku 1980 do února 2024 akciový trh vygeneroval pozitivní zisk během 53 % obchodních seancí, podle údajů sestavených Jacobem Manoukianem, americkým šéfem investiční strategie v Private Bank & Wealth Management. Až do roku 2023 byla středa dnem v týdnu s nejvyšším podílem kladných dnů, a to 55 %.





Je evidentní, že obchodníci využívají páteční seanci k vybírání zisků a konsolidaci pozic před potenciálně rušným víkendem. S&P 500 uzavřel níže ve čtyřech z posledních šesti pátků. Letos SPDR S&P 500 ETF Trust, ticker SPY, největší fond obchodovaný na burze sledující benchmarkový akciový index S&P 500, klesal v pátek v průměru o 17 bazických bodů, a mohl by brzy pokořit nejhorší páteční výkon z roku 2001, podle údajů sestavených Athanasiosem Psarofagisem z ETF Intelligence. Průměrný rozdíl od pátečního uzávěru k pondělnímu otevření trhu je pro SPY letos neuvěřitelných 65 bazických bodů, což je vysoko nad historickým průměrem, dodal.



Podle analýzy Emmy Wu, globální kvantitativní a derivátové stratéžky , letos drobní investoři obecně v úterky a v pátky nakupovali vyklesané akcie nejvíce a v pondělí obvykle nejméně. Aktivita drobných investorů tento týden zpomalila, když v pondělí nakoupili za 832 milionů dolarů, což je nejnižší úroveň od 13. ledna, uzavřela.



Zdroj: Bloomberg