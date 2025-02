Vyhlídky na mír. Goldman Sachs čeká růst evropských akcií

Investiční banka zvýšila výhled pro panevropský index STOXX 600 pro příštích 12 měsíců na 580 bodů z 540 bodů. Zdůvodnila to možnými přínosy vyhlídky na uzavření mírové dohody mezi Ruskem a Ukrajinou. Informuje o tom agentura Reuters. Aktuálně je akciový index nad 550 body a Goldman Sachs tak de facto místo stagnace až mírného poklesu nově věští růst.



"Pro evropské akcie vidíme řadu potenciálních výhod - nižší rizikovou prémii, nižší inflaci, lepší spotřebitelskou důvěru, silnější hospodářský růst," uvedl tým analytiků pod vedením Sharon Bellové.



Americký prezident Donald Trump ve středu vedl po telefonu separátní jednání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem a s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Pověřil americké představitele, aby zahájili rozhovory s cílem ukončit téměř tři roky trvající ruskou válku na Ukrajině.



"Potenciál míru na Ukrajině je jednoznačně katalyzátorem snížení rizika," uvádí Bellová.



Evropské akcie se oproti svým americkým protějškům obchodují se slevou. Poměr ceny a zisku indexu STOXX 600 činí 17,52 ve srovnání s 27,38 u amerického širšího indexu Standard & Poor's 500.



Evropa čelí od rozšíření rusko-ukrajinské války problémům kvůli své energetické závislosti na Rusku. Sankce ze strany Západu snižují dodávky a vedou ke zvyšování cen v celém regionu.



Evropské akciové trhy zažívají od února 2022, kdy Rusko zahájilo na Ukrajině širší ofenzivu, výrazný odliv likvidity. odhaduje, že hospodářský růst eurozóny by se v případě příměří mohl zvýšit o 0,2 procenta.



Investiční banka zvýšila dvanáctiměsíční prognózu i pro index londýnské akciové burzy FTSE 100. Nově odhaduje, že do roka by mohl vystoupat na 9000 bodů namísto dosud udávaných 8600 bodů. Dnes je britský index na 8739 bodech