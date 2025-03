Rozbřesk: Jak nakřáplý je český trh práce?

Míra nezaměstnanosti dle metodiky MPSV v únoru oproti očekávání znovu vzrostla, a to z lednových 4,3 % na 4,4 %. To je nejvyšší hodnota od dubna 2017. Rostoucí nezaměstnanost jde v posledních měsících na jedné straně na vrub sezónním faktorům, které jsou typické pro zimní měsíce. Na druhé straně ale pokračuje trend pozvolného ochlazování trhu práce, kdy jde o reakci na slabý výkon tuzemské ekonomiky, zejména průmyslového sektoru.



Právě v průmyslu dochází již téměř dva roky k redukci stavu zaměstnanců tempem zhruba 1,5 % ročně. Nejvýrazněji jsou zasaženy energeticky náročné sektory, celý průmysl ale žehrá na slabou zahraniční poptávku. Podstatná negativní rizika nejen pro tuzemský průmysl, ale zprostředkovaně i pro trh práce představují americká cla, o nichž by snad mělo být jasněji na začátku dubna. Rozhodování Donalda Trumpa je však natolik chaotické a nepředvídatelné, že je v současnosti těžké dohadovat nejen načasování, ale i samotnou podobu/rozsah možného šoku.



To vše komplikuje výhled na trh práce pro nejbližší měsíce. Je dost dobře možné, že v únoru dosáhla míra nezaměstnanosti svého vrcholu a dále bude zlehka klesat v souladu s tradičním sezónním vývojem. K tomuto názoru se opatrně kloníme i my, s tím rozdílem, že tentokrát nečekáme tak svižným pokles nezaměstnanosti jako v minulých letech, ale spíše stabilizaci v těsné blízkosti 4 %. Ani to ale není žádná tragédie. Jde vlastně o normalizaci situace na českém trhu práce, který byl v posledních osmi letech extrémně napjatý a působil jako brzda ekonomiky.



Důvodem, proč zatím není důvod propadat skepsi ohledně vývoje na českém trhu práce, jsou po relativně dlouhé době i pozitivní zprávy z Německa. Nová vláda totiž plánuje rozvolnění dluhové brzdy a masivní navýšení investic do infrastruktury a obrany. Jejich pozitivní dopady – pokud dojde ke schválení ve „starém“ parlamentu – by sice česká ekonomika pocítila nejspíše až v příštím roce, přeliv zlepšené podnikatelské nálady však může zafungovat podstatně dříve.





*** TRHY ***



Koruna

Výplach na globálních akciových trzích a s tím související nárůst averze k riziku nejsou dobrou zprávou pro českou korunu. Ta během včerejší seance sice oslabila jen zlehka, dnešní obchodování se však může nést v o poznání méně příznivém duchu, zvláště pokud by měly výprodeje dále pokračovat. Do toho může náš region znervózňovat i jednání o odblokování německé dluhové brzdy. Hlavním tuzemským číslem dne bude finální výsledek inflace za únor, jehož předběžný odhad dosáhl meziroční hodnoty 2,7 %.



Eurodolar



Drastický akciový výprodej na Wall Streetu a s tím související růst averze k riziku byl záminkou k mírnému vybírání zisků na eurodolaru. K tomu se navíc přidaly zprávy, že strana Zelených v Německu by se nemusela připojit k hlasování o zrušení dluhové brzdy, jež podmiňuje fiskální expanzi příští vlády. Připomeňme, že k tomu, aby hlasování prošlo, je potřeba ? ústavní většina a tou disponují strany CDU/CSU, SPD a Zelení jen v odcházejícím Bundestagu, který zanikne 25. března.

Eurodolar se však i dnes po ránu drží, což může být dáno pokračujícími obavami z dramatického zpomalení americké ekonomiky a s tím souvisejícím poklesem dolarových sazeb. V této souvislosti by mohl být zajímavý dnes odpoledne JOLTS report o otevřených pracovních pozicích, jež naznačí, zdali se trh práce opravdu ochlazuje (jde o report za leden).