Jak překonat akciové turbulence a ochránit se před stagflací? Stratégové radí dluhopisy a dividendové akcie

Nejistota na trzích, inflace a obava o stav ekonomiky vedou mnohé investory k myšlenkám na možnou stagflaci. Ti se tak dívají po investicích do dividend a také po ochraně proti inflaci pomocí dluhopisů „TIPS“.



Bývalá prezidentka clevelandského Fedu Loretta Mester vyjádřila svůj názor na komentáře předsedy Fedu Jeroma Powella z pátku, v nichž uvedl, že ekonomika je podle centrální banky 'silná' a že čeká na další vývoj politik Trumpovy administrativy, než učiní jakákoli rozhodnutí o sazbách.



„Myslím, že to je v podstatě správně, myslím, že lidé se obávají toho, kam ekonomika směřuje, a ne nutně toho, kde je teď. Ale myslím, že Fed je dobře připraven reagovat jakýmkoli způsobem, bez ohledu na to, co se stane,“ řekla Mester.



Mester dodala: „Chaos okolo DOGE (Department of Government Efficiency) a nejistota kolem cel by mohly snížit výdaje a nábor nových zaměstnanců a už to začínáme vidět, když mluvíte s podniky… když děláte analýzu scénářů a toho, co by se mohlo stát s ekonomikou do budoucna, musíte zvažovat, že by mohlo dojít k výraznějšímu zpomalení. Není to můj základní scénář, ale musíte to brát v úvahu.“



Sázka na dividendové aristokraty



Vzhledem k tomu, že tržní volatilita nadále znepokojuje investory, vidí Simeon Hyman z Proshares příležitost v ETF zaměřených na dividendy. „I když jejich ceny zaostávají za Mag 7, jejich fundament nikoli,“ řekl Hyman v pořadu Worldwide Exchange. Hymanův tip na konkrétní ETF je ProShares Dividend Aristocrats ETF s tickerem NOBL, které obsahuje akcie, které každoročně navyšují svou dividendu. Od začátku roku toto ETF svým výkonem překonává index S&P 500.



Dvě významná jména v ETF NOBL jsou a , která mají obě 2% dividendový výnos a v roce 2025 zaznamenaly dvouciferné zisky. „To je uprostřed 'style boxu', což znamená, že i když budeme překvapeni pozitivně a tato nejistota se vyjasní, nezůstanete pozadu,“ dodal Hyman.



Čas na „TIPS“ (Treasury Inflation Protected Securities)?



Callie Cox z Ritzholtz Wealth Management říká, že investoři obávající se potenciální recese nebo jiného významného zpomalení ekonomiky a zároveň vyšší inflace, což se často označuje pojmem 'stagflace', by se měli zaměřit na trh dluhopisů.



„Trh dluhopisů je teď zajímavý, protože čelíme rizikům inflace,“ řekla Cox v pořadu Worldwide Exchange a dodala, že Treasury Inflation Protected Securities neboli 'TIPS' by mohly být moudrou investicí s ohledem na nejistotu kolem cel a dalších ekonomických politik.



„TIPS představují ochranu proti neočekávané inflaci a je tu spousta neočekávaných zpráv. Musíte být taktičtí. Státní dluhopisy jsou klasickou ekonomickou ochranou a myslím, že se musíte zaměřit na střed křivky, když se zajišťujete,“ uzavřela Cox.



Zdroj: CNBC