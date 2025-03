Rozbřesk: Geopolitika a cla, dvě témata, která hýbou trhy

Ve včerejší epizodě Freshe jsme se věnovali dvěma stěžejním tématům, která aktuálně hýbou finančními trhy – geopolitika a obchodní tarify (odkaz na zpětné přehrání: https://vimeo.com/1062026456?share=copy). V obou případech jsme svědky zásadních posunů a fakticky změny režimů, které fungovaly od druhé světové války. To vše v důsledku politik Donalda Trumpa, jež jsou však samy o sobě chaotické a mění se z hodiny na hodinu.



Začněme erozí evropské bezpečnostní architektury, respektive hrozbou, že se Evropa bude muset obejít bez americké podpory. To je rozhodně nepříjemná zpráva, nicméně dosavadní reakci je třeba ocenit, zejména v Německu. Nová vláda totiž udělala otočku o 180 stupňů v rozpočtové politice a hodlá masivně investovat do obrany a infrastruktury, což je dobrou zprávou pro celou Evropu (pokud dojde ke schválení ve „starém“ parlamentu). Pozitivní impuls do růstu sice nepřijde okamžitě (spíše roky 2026 a 2027), už nyní jsme ale přepsali výhled na krátké i dlouhé eurové sazby směrem vzhůru. Německá fiskální bazuka je také hlavním důvodem, proč dolar odepsal vůči euru veškeré zisky po zvolení Donalda Trumpa.



Na opačném spektru stojí obchodní politika Donalda Trumpa. Jak tvrdě nakonec zaútočí americký prezident na Evropu je v tento moment stále nejasné, to by se však mělo změnit na začátku dubna. Pokud by americká administrativa uvalila vyšší cla jen selektivně, například na evropský automotive, negativní dopad do růstu by nebyl tak dramatický, jako v případě plošných cel. Z pohledu tuzemské ekonomiky by cla na automotive snížila růst zhruba o 0,1-0,2 p.b. HDP, a to zejména díky tomu, že naši výrobci nejsou navázáni na americký trh. V případě plošných cel by byl zásah daleko významnější, zvláště pokud by Evropa odpověděla podobně tvrdým úderem.



Shrnuto, podtrženo, s turbulentním vývojem na trzích je potřeba počítat i v dalších týdnech. S Donaldem Trumpem v Bílém domě je však možné, že vysoká rozkolísanost není dočasnou záležitostí, ale bude s námi další čtyři roky. Anebo jen dokud nenastane recese v Americe?!





*** TRHY ***



Koruna

Česká koruna dnes ráno zlehka posiluje a posouvá se viditelněji nad hladinu 25,00 EUR/CZK. Prostor pro výraznější zisky koruny hodnotíme nadále jako omezený, o čemž ostatně svědčí i tržní vývoj posledních týdnů, kdy se české měně nepodařilo “urvat” k silnějším úrovním. Naopak bezprostřední rizika jsou s ohledem na Trumpovu obchodní politiku vychýlena směrem ke slabší koruně, byť dramatické oslabení dle našeho názoru na stole není.



Eurodolar

Americká inflace za měsíc únor překvapila nižší hodnotou, ale reakce dolarové výnosové křivky (a USD) byla velmi podivná (výnosy šly vzhůru?). Připomeňme, že celková i jádrová inflace meziměsíčně zpomalily na 0,2 %, zatímco konsenzus očekával tempo 0,3 %. Na meziroční bázi inflace zpomalila o něco více, než se doufalo, a to z 3 % na 2,8 %, resp. z 3,3 % na 3,1 %. Jádrová inflace u zboží se snížila z lednových 0,3 % m/m na 0,2 % m/m, přičemž jádrová inflace u služeb klesla z 0,5 % m/m na 0,3 % m/m. Únorové údaje tedy naznačují, že pro-inflační dopad cel zatím chybí (na začátku února již byla zvýšena cla na Čínu).

Dnes začíná schůzovat a debatovat odcházející Bundestag o zrušení německé dluhové brzdy, která má uvolnit cestu k masivní fiskální expanzi Německa. Vyjádření představitelů strany Zelených (jejich hlasy pro prosazení jsou kritické) jsou však v poslední době rozporuplná, a tak by se euro mohlo v příštích hodinách dočkat zklamání (náš základní scénář je však, že ústavní změna nakonec v Německu projde).



Regionální Forex

Polská centrální banka na včerejším zasedání ponechala úrokové sazby podle očekávání beze změny na úrovni 5,75 %. Komentář k rozhodnutí NBP byl jestřábí v tom smyslu, že zdůrazňoval, že inflace zůstane nad horní hranicí cíleného pásma po příštích několik kvartálů (což je pravda), přičemž proinflačně budou působit deregulace cen energií (zřejmě implementované v druhé půlce roku).

Zlotý na rozhodnutí NBP příliš nereagoval, resp. nepatrně zpevnil. Dnes odpoledne budeme mít příležitost si vyslechnout tiskovku prezidenta NBP Glapinského.



Akcie

Ani uprostřed týdne nebyla na amerických burzách nouze o volatilitu. Index S&P 500 otevřel více než procentním růstem, aby se po hodině a půl obchodování dostal do červených čísel. Nakonec našel cestu k růstu, a tak si připsal třetí růst během posledních osmi dní. V rámci top indexů si nejlépe vedl Nasdaq 100 s 1,13% růstem, zatímco Dow Jones zaznamenal pokles o 0,2 %, a tak si připsal již třetí pokles v řadě. Zlepšená nálada přivedla kupce především do titulů, které v nedávných dnech výrazně ztrácely. Mezi těmi nejsilnějšími tak včera byly například akcie Tesla, Palantir, Nvidia nebo také Vistra. Mezi nejslabšími tituly se opět objevily akcie Dollar Tree. Při absenci nových zpráv si připsal již desátý propad během posledních jedenácti dní.