ČEZ loni vydělal 30,5 miliardy korun, Intel hodlá pokračovat coby výrobce čipů pro jiné firmy. Evropa otevře červenou nulou

Energetická skupina v loňském roce vydělala 30,5 miliardy korun. Čistý zisk společnosti tak meziročně vzrostl téměř o tři procenta. Stoupl rovněž zisk před zdaněním a odpisy (EBITDA), meziročně se naopak firmě snížil zisk očištěný o mimořádné vlivy, který je rozhodující pro dividendu. Firma výsledky zveřejnila v sekci pro investory na svých webových stránkách. Letos vedení polostátní skupiny očekává další pokles očištěného zisku na úroveň 25 až 29 miliard korun.

Provozní zisk před zdaněním a odpisy (EBITDA) tak loni činil 137,5 miliardy korun, což představuje meziroční nárůst o 12,6 miliardy korun. K růstu podle společnosti přispělo zejména ukončení povinnosti odvodů z nadměrných příjmů z výroby, na kterých předloni vyplatil deset miliard korun.

Futures: DAX -0,2 %, CAC -0,2 %, FTSE 100 -0,0 %.

Příchozí šéf společnosti Lip-Bu Tan naznačuje, že se bude držet plánu svého předchůdce vyrábět čipy pro jiné společnosti, i když slibuje, že se poučí z minulých chyb.

Tan, který byl do funkce generálního ředitele jmenován ve středu, zaslal před odpoledním setkáním se zaměstnanci dopis, v němž nabídl hrubý náčrt svých plánů pro bojujícího výrobce čipů. Část zprávy: Tan bude i nadále pracovat na tom, aby se stal špičkovou slévárnou - firmou, která vyrábí čipy pro externí zákazníky. Tato snaha byla pro dosud nákladná a přispěla k odvolání předchozího generálního ředitele Pata Gelsingera.

„Budeme tvrdě pracovat na tom, abychom obnovili pozici Intelu jako společnosti vyrábějící produkty světové úrovně, etablovali se jako slévárna světové úrovně a potěšili naše zákazníky jako nikdy předtím,“ uvedl v dopise, který byl zveřejněn na webových stránkách Intelu.

„To je to, co od nás tento okamžik vyžaduje, když přetváříme pro budoucnost.“



Společnost Budweiser Brewing Co APAC Ltd. plánuje v letošním roce zrušit tisíce pracovních míst, aby snížila náklady, uvedli lidé obeznámení s touto záležitostí, protože výrobce piva se potýká se slabou spotřebitelskou poptávkou v Číně.

Nejnovější propouštění je součástí plánů společnosti snížit v letošním roce provozní náklady přibližně o 15 % a přichází poté, co v loňském roce snížila počet zaměstnanců o 16 % z přibližně 25 000, uvedl jeden z těchto lidí. Letošní snížení počtu zaměstnanců by znamenalo, že ze společnosti odejdou další tisíce zaměstnanců poté, co již loni bylo propuštěno 4 000 zaměstnanců, uvedli lidé, kteří si nepřáli být jmenováni a hovořili o soukromých jednáních.

Největší zátěž při snižování počtu zaměstnanců ponese Čína, kde pracuje více než 80 % zaměstnanců skupiny.

Společnost v posledních několika letech neustále snižuje počet svých zaměstnanců, přičemž do konce roku 2023 se počet zaměstnanců sníží přibližně o 20 % z více než 30 000 v roce 2017.



Deutsche Bank AG zvýšila svůj bonusový fond na nejvyšší částku za posledních deset let poté, co v loňském roce došlo k prudkému nárůstu obchodů a obchodování.

Největší německý věřitel udělil zaměstnancům za jejich práci v roce 2024 variabilní odměny ve výši 2,5 miliardy eur (2,7 miliardy Kč), uvedl ve své výroční zprávě zveřejněné ve čtvrtek. To je zhruba 26% nárůst oproti částce poskytnuté o rok dříve.

Tento fond byl ovlivněn také novým systémem odměňování, který umožňuje většímu počtu zaměstnanců získat bonusy, uvedla banka.



Prezident Donald Trump uvedl, že Spojené státy budou reagovat na protiopatření Evropské unie proti jeho novým 25% clům na ocel a hliník, což zvyšuje riziko další eskalace jeho globální obchodní války.

„Samozřejmě, že budu reagovat,“ odpověděl Trump ve středu na dotaz novinářů v Bílém domě, zda bude podnikat odvetná opatření. „Problém je v tom, že naše země nereagovala. Podívejte se, EU byla vytvořena proto, aby Spojené státy využila.“

Trump neupřesnil, jaká opatření by přijal. Clo na kovy, které americký prezident zavedl ve středu, vyvolalo okamžitou odvetu ze strany EU a Kanady a podnítilo další země k intenzivnějším jednáním s Trumpovou administrativou o zrušení dovozních daní.