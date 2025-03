ČEZ loni vydělal 30,5 miliardy Kč, čistý zisk podniku meziročně stoupl o tři pct

Energetická skupina v loňském roce vydělala 30,5 miliardy korun. Čistý zisk společnosti tak meziročně vzrostl téměř o tři procenta. Stoupl rovněž zisk před zdaněním a odpisy (EBITDA), meziročně se naopak firmě snížil zisk očištěný o mimořádné vlivy, který je rozhodující pro dividendu. Firma výsledky zveřejnila v sekci pro investory na svých webových stránkách. Letos vedení polostátní skupiny očekává další pokles očištěného zisku na úroveň 25 až 29 miliard korun.



Provozní zisk před zdaněním a odpisy (EBITDA) tak loni činil 137,5 miliardy korun, což představuje meziroční nárůst o 12,6 miliardy korun. K růstu podle společnosti přispělo zejména ukončení povinnosti odvodů z nadměrných příjmů z výroby, na kterých předloni vyplatil deset miliard korun.



Oproti předloňsku naopak klesl očištěný čistý zisk, který je klíčový pro výši dividendy. Ten loni činil 31,8 miliardy korun, což je meziročně o tři miliardy méně. Podle současné dividendové politiky podniku, která počítá s výplatou 60 až 80 procent z očištěného zisku, by tak letošní dividenda měla činit 35 až 47 korun za akcii, což by znamenalo vyplacení akcionářům 19 až 25 miliard korun. Představenstvo svůj návrh představí zřejmě později, rozhodující slovo ale bude mít valná hromada podniku. Loni společnost vyplácela dividendu ve výši 52 korun za akcii, celkově šlo o 28 miliard korun.

Za samotné čtvrté čtvrtletí 2024 vzrostl zisk EBITDA na 37,4 mld. korun, meziročně se jedná o růst o 25 %. Očištěný čistý zisk se pak ve stejném období meziročně více než zdvojnásobil na 6,8 mld. korun z 3,0 mld. ve 4Q 2023.





ČEZ dnes zároveň zároveň představil vlastní výhled hospodaření skupiny pro letošní rok. Zisk EBITDA by podle predikcí podniku měl klesnout na úroveň mezi 125 až 130 miliardami korun. Očištěný čistý zisk pak společnost očekává mezi 25 až 29 miliardami korun.





"Výsledky hospodaření předčily naše očekávání. Patříme mezi 20 procent nejlepších společností na světě v hodnocení ESG, už 84 procent našeho provozního zisku před odpisy pochází z bezemisní činnosti,“ uvedl předseda představenstva a generální ředitel Daniel Beneš. Rok 2024 přitom charakterizoval jako úspěšný jaderný rok. Připomněl pokračující přípravy výstavby velkých jaderných bloků, postup v oblasti malých modulárních reaktorů a zajištění nových dodávek neruského jaderného paliva pro elektrárny Temelín i Dukovany.



Nejvýznamnější loňskou akvizicí bylo jednoznačně odkoupení 55,21 procenta podílu ve plynárenské společnosti GasNet za 846,5 milionu eur (přes 21,2 miliardy Kč). Fungování GasNetu se v hospodaření podniku začalo projevovat od září, do celoročního provozního zisku před odpisy za tu dobu firma přinesla téměř čtyři miliardy korun.



Celkové investice skupiny loni činily 56,8 mld. Kč, což znamená nárůst meziročně o 11,1 miliardy korun. Peníze směřovaly zejména do obnovitelných a jaderných zdrojů a do distribučních sítí. Distribuce své investice meziročně navýšila o tři miliardy na více než 20 miliard korun. Důvodem byl podle firmy zejména nárůst zákaznických požadavků na připojení nových obnovitelných zdrojů.

Zatímco obnovitelné zdroje vyrobily o 3 % elektřiny více, zejména díky nadprůměrným hydrologickým podmínkám, výroba jaderných zdrojů poklesla o 2 % vlivem plánovaných odstávek elektrárny Temelín. Výroba z emisních zdrojů meziročně klesla o 2 %.



Spotřeba elektřiny na distribučním území společnosti Distribuce zůstala meziročně na stejné úrovni 33,7 terawatthodiny (TWh). Klimaticky a kalendářně přepočtená spotřeba elektřiny vzrostla o 0,7 procenta na 34,5 TWh. Distribuce plynu na území GasNet, které pokrývá asi 80 procent České republiky, meziročně vzrostla o jedno procento na 59,2 TWh.



Skupina patří k největším energetickým podnikům v Česku. Jejím většinovým akcionářem je stát, který prostřednictvím ministerstva financí drží zhruba 70 procent akcií.

Zdroj: ČTK,