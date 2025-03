Trumpova cla zvyšují riziko recese. Analytici upravují prognózy pro trhy i ekonomiku

Analytici z Wall Street před oznámením cel amerického prezidenta Donalda Trumpa snižují svá očekávání pro americké akcie i ekonomiku, přičemž jako důvod uvádí vyšší riziko recese a nejistotu související s cly.



Jedním z nich je i David Kostin z , který již podruhé tento měsíc snížil svou cílovou hodnotu na S&P 500 na přibližně 5 700 bodů oproti jeho předchozímu odhadu 6 200 bodů. Nový cíl implikuje jen 2% zisk od pátečního závěru a je mezi nejnižšími na Wall Street, podle údajů sestavených Bloombergem.



„Pokud se výhled růstu a důvěra investorů ještě více zhorší, mohly by valuace klesnout mnohem více, než předpovídáme,“ napsal Kostin v komentáři. „Investorům nadále doporučujeme sledovat zlepšení výhledu růstu, větší asymetrii v cenách na trhu nebo tlumené pozice před pokusem o obchodování na dně trhu.“ Kostin poprvé snížil svůj cíl z 6 500 bodů 11. března, částečně kvůli letošnímu poklesům technologických gigantů.



Opatrnější tón ohledně výkonu S&P 500 představuje změnu oproti minulému týdnu, kdy ještě mnozí, včetně Michaela Wilsona z , naznačovali, že nejhorší z poklesů je pravděpodobně za námi. V pondělí ale Wilson uvedl, že přetrvávající rizika pro růst ekonomiky pravděpodobně dopadne na S&P 500. „Oznámení recipročních cel by mělo nabídnout určitou jasnost ohledně rozsahu celních sazeb a zemí/produktů, ale pravděpodobně to bude krok k dalším celním jednáním, spíše než k vyřešení situace,“ napsal.



Jeho kolega z , Mislav Matejka, také očekává další tlak na akcie i výnosy dluhopisů, když očekává vyšší inflaci a „náhlý pokles aktivity“, což bude podle něj dominovat tržnímu narativu v příštích šesti měsících.



Stratéžka Lori Calvasina z RBC Capital Markets upozornila na březnové minimum S&P 500 kolem 5 500 bodů jako na klíčovou úroveň podpory. Pokles pod tuto úroveň by zvýšil riziko, že akcie klesnou až o 20 % od únorového vrcholu, uvedla. „Jakákoli jistota ohledně cel pravděpodobně neotočí čas a nevrátí investory do doby, kdy ekonomika a národní bezpečnost nebyly zjevně propojeny stejnou měrou jako dnes,“ řekla Calvasina.







Horší výhled na ekonomiku



Ekonomové nyní předpovídají, že kvůli dopadu Trumpových cel na ekonomiku letos Fed a ECB třikrát sníží úrokové sazby. Ekonomové pod vedením Jana Hatziuse nyní očekávají, že Fed sníží sazby v červenci, září a listopadu, oproti dřívějším předpokladům dvou snížení letos a jednoho v roce 2026.





Vyšší cla přitom zvýší podle odhadů spotřebitelské ceny v USA. Goldmani nyní očekávají, že jádrová inflace PCE na konci roku 2025 bude 3,5 % meziročně. Ekonomové z GS také snížili svou prognózu růstu u hrubého domácího produktu USA o půl procentního bodu na 1 % ve čtvrtém čtvrtletí oproti stejnému období předchozího roku. Prognóza míry nezaměstnanosti na konci roku 2025 je o 0,3 bodu vyšší na 4,5 %.



„Rizika pro ekonomiku spojená s cly zvýšila pravděpodobnost 'pojistných' snížení sazeb podobně jako v roce 2019, což nyní považujeme za nejpravděpodobnější výsledek podle naší revidované ekonomické prognózy,“ napsali ekonomové 30. března. „Vzhledem k tomu, že vedení Fedu dosud růst inflace bagatelizovalo, domníváme se, že to zvyšuje laťku pro snížení sazeb a zejména se bude klást větší důraz na potenciální zvýšení míry nezaměstnanosti jako na ospravedlnění snížení sazeb,“ napsali.

Výhled pro Evropu



V samostatném komentáři ekonomové vedení Svenem Jari Stehnem uvedli, že nižší prognózy růstu pro Evropskou unii posilují očekávání, že ECB sníží sazby v dubnu a červnu, a další snížení o čtvrt procentního bodu nyní očekávají i v červenci. Goldmani očekávají, že v důsledku odvetných opatření EU se prognóza jádrové inflace zvýší na 2,1 % ve čtvrtém čtvrtletí (oproti 2 % dříve). Evropský růst HDP pro zbytek roku 2025 odhadují na neannualizovaný růst o 0,1 %, 0,0 % a 0,2 % ve druhém, třetím a čtvrtém čtvrtletí. Pro Evropu snížili ekonomové své prognózy růstu kvůli Trumpovým clům a pravděpodobné odvetě ze strany evropských politiků.



