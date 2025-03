Wilson z Morgan Stanley: Americké akcie opět zazáří. Pomůže jim slabší dolar

Podle stratégů , včetně Michaela Wilsona, zlepší slabší dolar výhled zisků u amerických akcií a může tak zvrátit masivní rotaci, která na globálních trzích probíhá od začátku roku. Index S&P 500 se na začátku tohoto měsíce dostal do technické korekce, když z únorových maxim klesl o více než 10 %. I když se již mírně zotavil, stále vykazuje za letošní rok ztrátu 3,6 % ve srovnání s více než 8% ziskem na panevropském akciovém indexu Stoxx 600. To by se však mohlo v „blízkém až střednědobém horizontu“ změnit, napsal Wilson a jeho tým.

„Relativní výkonnost ve srovnání s mezinárodními akciemi rozvinutých trhů se může otočit ve prospěch USA,“ uvedli. Slabší dolar „by měl americkým revizím poskytnout vítr do plachet“ a nasměrovat kapitál zpět do USA, uvedli. Spotový dolarový index agentury Bloomberg se od svého lednového maxima snížil o 3,8 %.



Podle březnového průzkumu investoři snížili držbu amerických akcií nejvíce v historii, zatímco do jejich evropských protějšků vkládali prostředky ve víře, že fiskální expanze v regionu uvolní miliardy na obranu a infrastrukturu. A k rotaci pomohl i opatrný výhled amerických zisků. Podle indexu převažuje od začátku roku počet snížení hodnocení analytiků nad zvyšováními. Podle Wilsona se však již objevují známky změny tohoto trendu. Úpravy pro velkou sedmičku technologických akcií, které byly motorem loňské rally, již možná dosáhly dna kolem 0 %, což by mohlo pomoci přilákat finanční toky zpět do USA, uvedl.





„Jedním z důvodů, proč jsme byli svědky rotace kapitálu (z USA) na mezinárodní trhy, je to, že vysoce kvalitní vůdčí kohorta amerického akciového trhu začala dosahovat slabších výsledků,“ podotkl Wilson. „Pokud tedy tato skupina obnoví svou relativní sílu, mohli bychom být svědky rotace zpět do USA.“ Index Magnificent 7 agentury Bloomberg od počátku roku poklesl o 14 % v důsledku obav z vysokých valuací a udržitelnosti vysokých výdajů na vývoj umělé inteligence. Dohromady je nyní těchto sedm akcií v poměru k širšímu americkému trhu téměř nejlevnější za více než dva roky.





Tým vidí prostor pro „obchodovatelnou rally“ na indexu S&P 500 na úrovni kolem 5 500 bodů, které se index téměř dotkl na začátku tohoto měsíce. Oživení by podpořily také přeprodané indikátory momenta, silnější sezónní výkonnost a toky na konci čtvrtletí. Ale volatilita by pravděpodobně přetrvávala, napsali stratégové. Přestože poslední obrat na indexu S&P 500 vedly akcie s „nižší kvalitou a vyšší betou“ a v nejbližším období v tom budou pokračovat, stratégové stále doporučují držet v základních portfoliích akcie vyšší kvality, které by mohly těžit ze zlepšení střednědobého výhledu.