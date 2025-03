Drobní investoři se nenechávají zastrašit medvědy a kupují 'dip' na amerických akciích. Vyplatí se jejich sázka?

Drobní investoři se nenechávají vystrašit a na akciovém trhu zmítaném obchodními otřesy a rostoucími obavami ze zpomalující americké ekonomiky zdvojnásobují své sázky. Podle údajů společnosti vložili jednotliví obchodníci v týdnu do 19. března do amerických akcií více než 12 miliard dolarů. Podle Emmy Wu, globální stratéžky pro akciové deriváty, bylo jejich tempo nákupů výrazně vyšší než je dvanáctiměsíční průměr této skupiny. Tento záchvěv agresivních nákupů tak může naznačovat, že akcie ještě nenašly dno.



Podle Wu je nedávné chování individuálních investorů charakteristické pro rok „poklesu“ na akciovém trhu. Pozorovala ho také v roce 2022. Tehdy se akciový benchmark propadl o 19 %, což byl jediný rok poklesu z posledních šesti. „Jde o charakteristický znak jejich mentality 'buy-the-dip',“ uvedla Wu a odhaduje, že tato skupina si za letošní rok připisuje 7% ztrátu, zatímco index S&P 500 klesl o 3,7 %.





I když na širším trhu došlo koncem února k prudkým vyprodejům, drobní obchodníci horlivě nakupovali, čímž se významně lišili od institucionálních kupců, kteří naopak rekordním tempem přerotovali z amerických akcií. Obchodní údaje společnosti ukázaly, že její soukromí klienti byli posledních 14 týdnů čistými kupci amerických akcií, zatímco institucionální klienti byli čistými kupci poprvé za poslední tři týdny a hedgeové fondy byly čistými prodejci již pátý týden po sobě.



Drobní investoři se nenechávají rozhodit ani stále medvědím pohledem na Wall Street. Stratégové , a v posledních dvou týdnech snížili svá očekávání na americké akcie. Michael Wilson ze společnosti ve čtvrtek pro televizi Bloomberg uvedl, že v první polovině roku nedosáhne americký akciový trh žádných nových maxim.



Ale existují i známky toho, že nálada individuálních investorů v posledních týdnech oslabila. Široce sledovaný ukazatel Americké asociace individuálních investorů ukázal, že býčí názory byly tři týdny po sobě pod hranicí 20 % a v týdnu končícím 19. března se jen mírně zvýšily.



Podle některých stojí za to tento trend sledovat. „Ukazuje to, že to, co lidé říkají a co dělají, se rozchází,“ poznamenal Mark Hackett, hlavní tržní stratég společnosti Nationwide, s odkazem na to, že drobní investoři navzdory extrémně medvědím údajům o sentimentu nadále nalévají peníze do amerických akcií.



Zdroj: Bloomberg; Obrázek generován AI