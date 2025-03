Klid před bouří? Wolfe Research hledá mezi rodícími se dividendovými aristokraty

Investoři, kteří hledají jistotu během tržních turbulencí, se mohou obrátit na dividendové akcie. V letošním bouřlivém roce se investoři potýkají s dopadem cel prezidenta Donalda Trumpa a obavami o ekonomiku. Dividendové akcie sice mohou pomoci k hladšímu vývoji portfolia, ale ne všechny jsou si rovny. Jedna z preferovaných strategií společnosti Wolfe Research se zaměřuje na takzvané dividendové aristokraty, což jsou společnosti, které v každém z posledních 25 let zvýšily své výplaty akcionářům.



Podle analytika Chrise Senyeka si dividendoví aristokrati v minulosti vedli dobře v období před recesí i během ní. „Byly také nejlepším a nejkonzistentnějším dividendovým tématem v roce po prvním snížení sazeb Fedu,“ napsal. Pro investory, kteří chtějí vyšší výkon nad dalšími potenciálními jmény, hledal Senyek mezi společnostmi, které by podle něj mohly být „vznikajícími aristokraty“. Jde o jména, která navyšují svou dividendu již nejméně 15 let. Zde jsou některé z nich, které se dostaly do jeho výběru.

Ticker Akcie Divid. výnos Růst dividendy za 12 měsíců Letošní celkový výnos VZ 6.13% 2% 14.57% NKE 2.43% 9% -11.74% 3.50% 3% 29.51% PRU Financial 4.67% 4% -1.51% OZK Bank OZK 3.70% 11% 2.61% BLK 2.15% 2% -4.87% THG The Hanover Insurance Group 2.07% 5% 13.06% BMY Squibb 4.19% 5% 5.65% UNH Group 1.62% 12% 2.31% MCK McKesson 0.43% 15% 17.20%

má 6,13% dividendový výnos a za posledních 12 měsíců zvýšil výplatu o 2 %. Tento mobilní operátor v září oznámil, že ve snaze rozšířit svou optickou síť koupí poskytovatele optického internetu Frontier Communications. Podle agentury FactSet mají jeho akcie průměrný rating analytiků „overweight“ s průměrnou cílovou cenou, která signalizuje růst o 3 %.Také akciemají 2,43% výnos , ale letos se jim příliš nedaří. Společnost minulý týden vykázala lepší zisk i tržby za třetí fiskální čtvrtletí, ale varovala, že pokles tržeb za aktuální čtvrtletí se bude pohybovat v rozmezí desítek procent. má podle FactSet průměrné hodnocení analytiků „overweight“ s téměř 21% potenciálem nárůstu podle průměrné cílové ceny.Akcie společnostimezitím letos prudce rostly díky popularitě jejích bezdýmných výrobků, zejména ústního nikotinového sáčku Zyn. Tento tabákový gigant, jehož výnosy dosahují 3,5 %, plánuje v konečném důsledku nahradit cigarety bezdýmnými alternativami. v únoru vykázala v prvním čtvrtletí lepší tržby a zisk, přičemž počet jejích bezdýmných výrobků poprvé překročil 40 miliard kusů. V lednu schválil Úřad pro kontrolu potravin a léčiv uvedení Zyn, prvního nikotinového sáčku, na trh. Akcie mají průměrné hodnocení analytiků „overweight“, ale průměrná cílová cena ukazuje na pokles o 2 %.„Bylo to skvělé čtvrtletí, skvělý rok, a co je důležitější, vidíme stejný druh dynamiky i v roce 2025,“ uvedl v únoru generální ředitel Jacek Olczak v rozhovoru ‚Money Movers‘ pro CNBC. Dodal, že může docházet k volatilitě v souvislosti s cly a kolísáním měn, ale fundament společnosti je silný. Dividenda společnosti za posledních 12 měsíců vzrostla o 3 %. Od roku 2008 se však její čtvrtletní dividenda zvýšila o 193,5 %, uvedla společnost ve své výroční zprávě za rok 2024, která byla zveřejněna ve čtvrtek.Do výběru se dostalo také několik finančních společností, včetně, která má dividendový výnos 4,67 %. Průměrné hodnocení analytiků u ní je „hold“ s průměrnou cílovou cenou, která slibuje růst o 9 %, uvádí FactSet.A konečně u společnostimohou investoři získat 4,19% dividendový výnos poté, co za posledních 12 měsíců zvýšila dividendu o 5 %. Tento farmaceutický gigant minulý měsíc uvedl, že do konce roku 2027 plánuje snížit náklady o 2 miliardy USD zefektivněním provozu a organizačními změnami. Ve čtvrtém čtvrtletí také dosáhl lepšího zisku a tržeb, ale jeho celoroční výhled zklamal.Zdroj: CNBC , Patria