Stratégové se po letech otáčí k Evropě čelem a navyšují mediánový cíl pro evropské akcie

Finanční sektor přestává být vůči Evropě opatrný. Chce dohnat rally na evropských akciích a navyšuje své cíle. Téměř polovina stratégů v měsíčním průzkumu Bloombergu zvýšila své prognózy pro index Stoxx Europe 600 oproti minulému měsíci, kdy přibližně dvě třetiny stratégů očekávaly pokles. V nových odhadech zvýšily mediánový cíl o více než 6 % na 566 bodů z 533 bodů minulý měsíc. I když v průměru to znamená jen malý nárůst oproti středečnímu závěru, stratégové jsou převážně pozitivní a pokles do konce roku nyní očekává méně než třetina respondentů.



„Seismické politické změny v Evropě by nakonec mohly v Evropě zvýšit dlouhodobou trajektorii růstu zisků na akcii, a tím navýšit dlouhodobé výnosy,“ uvedla Beata Manthey, stratéžka , která správně předpověděla, že evropské akcie letos porostou. „Naše kdysi býčí cíle už mají jen malý prostor pro růst.“



Region těží z několika faktorů, které investory lákají. Němečtí zákonodárci tento týden schválili přelomový výdajový balíček, který uvolnil stovky miliard eur na obranu a infrastrukturu a ukončil desetiletí rozpočtových úspor. Na to by mohly navázat další fiskální stimuly i ze strany Evropské unie.



Povzbuzení přináší také výhled na monetární politiku. Trhy očekávají, že Evropská centrální banka v letošním roce ještě dvakrát sníží úrokové sazby, čímž se její klíčová sazba dostane na 2% hranici. Tím si udrží velký odstup od Fedu, zvýhodní dlužníky v Evropě a přitáhne peníze do akcií. A konečně roste i očekávání, že válka na Ukrajině skončí.



„Výhled pro Evropu se v krátké době podstatně změnil,“ uvedl stratég Group Gerry Fowler, který očekává, že hospodářský růst v regionu může v příštích letech zrychlit a odlákat tak peníze z USA. „Po několika letech nulového růstu zisků by nyní evropské akcie měly být schopny dosáhnout kladného růstu a ospravedlnit vyšší ocenění, které by to odráželo.“





Prognózy však mají stále značný rozptyl. Strategové společností , Chase, Pictet Wealth Management a UniCredit tento měsíc zvýšili své cílové hodnoty. Největšími býky v průzkumu jsou nyní CMC Markets s cílem 620 bodů, což znamená 12% zisk. Naopak stratégové jsou nejvíce medvědí s cílem 500 bodů.





„Trhy začaly naceňovat zvolnění globálního růstu, ale tento proces musí ještě pokračovat,“ uvedli stratégové v čele se Sebastianem Raedlerem a poukázali na příliš optimistický pohled na evropské trhy a ekonomiku. „Pokud místo toho globální růst zpomalí, což očekáváme, znamenalo by to pro evropské akcie další více než 10% pokles, což znamená negativní hodnocení trhu.“

Dynamika ekonomiky je však v Evropě stále silná, zejména ve srovnání s USA. Ekonomická překvapení byla pozitivní a i ukazatel týkající se revizí zisků si letos vedl lépe. Evropské akcie proto byly schopné odolat výraznému poklesu, který byl zaznamenán v USA. Nyní stratégové zvyšují své cíle, což pravděpodobně dále podpoří optimismus investorů.





Podle průzkumu manažerů fondů zveřejněného tento týden již došlo k rekordní rotaci z USA do evropských akcií. Čistých 39 % respondentů má u evropských akcií nadváhu vůči globálním trhům, což je nárůst oproti 12 % minulý měsíc a největší nadváha od poloviny roku 2021.



Vzhledem k tomu, že index Stoxx Europe 600 letos zatím rostl o téměř 9 %, býčí nálada investorů poněkud ochladla. Dvě třetiny z nich předpokládají v nadcházejících 12 měsících růst, což je méně než tři čtvrtiny v průzkumu z minulého měsíce. Manthey ze poukázala na krátkodobá rizika vyplývající z cel nebo zpomalení růstu v USA.



Přesto se podle Frederica Dodarda, vedoucího oddělení alokace aktiv ve Global Advisors, cenová dynamika i sentiment v regionu výrazně zlepšily. Rozvahy mu přijdou zdravé, ocenění, navzdory nedávné rally, atraktivnější než v jiných regionech a politika slibná. „Politická nejistota ve Francii a Německu se snížila,“ řekl. „Vyhlídky na příměří na Ukrajině, potenciální řešení války v budoucnu a nedávná nedostatečná výkonnost amerických akcií dělá evropské akcie nyní atraktivnější, než byly od jara 2024.“



Zdroj: Bloomberg