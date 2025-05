Rozbřesk: ČNB dnes zřejmě sníží sazby na 3,50 %, komentář však zůstane jestřábí

Na dnešním zasedání ČNB předpokládáme, že centrální banka sice sníží úrokové sazby o 25bps na 3,50 %, doručí ovšem trhům relativně jestřábí komentář implikující možnost delší stability sazeb.



Od zimní prognózy jsme viděli oproti očekávání centrálních bankéřů o něco rozkolísanější inflaci (zejména v segmentu potravin) a rychlejší hospodářský růst (2,0 % versus očekávaných 1,5 % pro Q1). Celkové vyznění prognózy by však i po “jarní” aktualizaci mělo být podobné – ekonomické oživení pozvolna sílí, inflace jako celek je sice pod kontrolou, ale problematický zůstává segment služeb, zejména ten navázaný na realitní trh. Sečteno, podtrženo, prognóza by měla implikovat pozvolný návrat sazeb k neutrálním úrovním v blízkosti 3,0 %, ale ne o moc níže.



Problém je v tom, že výrazná celní ofenziva Donalda Trumpa mění hřiště a hlavní scénář prognózy s tím s vysokou pravděpodobností ještě nebude počítat – je navíc velkou otázkou, zda budou mít centrální bankéři k dispozici alternativní scénáře nebo citlivostní analýzy týkající se cel. Podle dosavadních komentářů, je vedení ČNB zatím v hodnocení dopadů vyšších cel na domácí ekonomiku velmi opatrné. Zdá se, že na rozdíl od ECB akcentují čeští centrální bankéři negativní dopady cel do globální výroby/nabídky, což v jejich očích může být pro Česko střednědobý pro-inflační faktor. Méně už mluví o možných negativních dopadech cel na zahraniční poptávku a hospodářský růst a o dopadu nižších cen pohonných hmot a energií – to jsou krátkodobější spíše desinflační efekty Trumpových cel, které podle nás převáží v Evropě i v Česku směrem k roku 2026.



Vzhledem k současnému nastavení bankovní rady a vysoké nejistotě spojené s politikou Donalda Trumpa však předpokládáme, že dnešní hlasování o snížení úrokových sazeb na 3,50 % nemusí být jednoznačné a může být doprovázené komentářem, který nebude vylučovat stabilitu sazeb na nových úrovních. Jsme však toho názoru, že kombinace o něco pomalejšího růstu a nižších cen energií a pohonných hmot nakonec vytvoří ve druhé polovině roku prostor pro další lehké snížení sazeb na 3,25 % a na začátku roku 2026 pak eventuálně na 3,0 %. Nic z toho však dnes nebudou chtít centrální bankéři předjímat.





*** TRHY ***



Koruna

Česká koruna se drží v okolí 24,90 EUR/CZK a vyčkává na dnešní kombinované zasedání ČNB a Fedu. ČNB sice úrokové sazby sníží, ale doprovodné komentáře podle nás budou jednoznačně jestřábí. V součtu to však nijak výrazný pozitivní impuls pro korunu nebude, a ta tak spíše vyčká na večerní Fed – stabilita sazeb a pevnější USD mohou být pro středoevropské měny včetně koruny spíše “brzdou”.



Eurodolar

Německo včera ráno přineslo trhům překvapení, když očekávané schválení budoucího kancléře se neodehrálo v Bundestagu na první, ale až na druhý pokus. Eurodolar to ale nesl celkem v klidu a volatilita se včera zvýšila jen minimálně.

Dnešní hlavní událostí pro eurodolarový trh bude bez diskuze zasedání Fedu. Předpokládáme, že Fed totiž ponechá sazby beze změny, přičemž se postaví do módu počkáme a uvidíme, co s ekonomikou provedou vyšší celní sazby. Rétorika šéfa Fedu Powella se může nést v relativně jestřábím hávu, který bude bránit kredibilitu a nezávislost centrální banky. Otázkou pak bude, jak na výsledek zasedání zareaguje svými komentáři prezident Trump. Pokud by zasedání Fedu tentokrát nekomentoval, tak by dolar mohl zpevnit.



Regionální Forex

Polská centrální banka dnes obnoví cyklus snižování úrokových sazeb. Prezident NBP Glapinski totiž před několika týdny předvedl další názorový obrat (tentokrát v holubičím směru) a začal komunikovat možnost brzké redukce sazeb. Vzhledem k tomu, že Glapinski a jeho několik kolegů z Výboru pro měnovou politiku naznačovalo, že by první redukce mohla být dokonce o 50 bazických bodů, trh se takto také nastavil. Rovněž podle našeho názoru NBP dnes sníží sazby z 5,75 % na 5,25 %, přičemž o dalších krocích bude jasněji po tiskové konferenci šéfa centrální banky Glapinského, která se bude konat zítra odpoledne.



Akcie

Úterní obchodování na zámořských trzích bylo většinu seance spíše v negativním duchu, kdy indexy ztrácely cca 0,5 %, aby nakonec průmyslový Dow Jones odepsal 1,0 %, technologický Nasdaq Composite ztratil 0,9 % a průměr S&P 500 zaostal za pondělkem o 0,8 %. Výsledky za předešlé čtvrtletí zveřejnila společnost Palantir Technologies, která překonala odhady analytiků a její akcie zakončily ve ztrátě přibližně 12 %. Dobrou zprávou pro investory je nárůst vládních zakázek o 45 % či růst tržeb v komerčním sektoru o 71 %. Lépe se vedlo akciím Ford, které se posunuly severním směrem o cirka 2 %. Akcie AMD klesly přibližně o 1 % a Nvidia posílila o cca 0,7 %.