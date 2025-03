Rozbřesk: ČNB nemění sazby ani “konzervativní” rétoriku

ČNB včera podle očekávání ponechala úrokovou sazbu beze změny na úrovni 3,75 %, pro toto rozhodnutí zvedlo ruku všech sedm členů bankovní rady. To odpovídá dosavadní komunikaci bankovní rady – její členové v posledních týdnech drželi “konzervativní” komunikační linku a upozorňovali spíše na přetrvávající inflační rizika.



Podobnou “konzervativní” rétoriku si po zasedání udržel i guvernér Aleš Michl. Zdůraznil, že od poslední prognózy domácí statistiky překvapily spíše pro-inflačně – ať už jde o lehce rychlejší inflaci, zvýšenou inflaci služeb, lehce rychlejší mzdy anebo svižnější HDP. Ostatně i poslední lednová čísla zatím potvrzují scénář opatrně sílícího hospodářského oživení. Ve světle takto podané situační zprávy pak bankovní rada vyhodnotila rizika prognózy jako “pro-inflační”.



Z pohledu Aleše Michla jsou v zásadě pro-inflační i nové externí faktory – v obecné rovině tak vnímá bezesporu nové rozpočtové injekce do infrastruktury a obrany v Německu i v ostatních zemích EU. Co se týká obchodních válek vnímá bankovní rada rizika více vyváženě (tj. podobně jako ECB nevylučuje i negativní dopad do růstu a proti-inflační působení).



Celkově vzato však bylo zřejmé, že guvernér přišel na tiskovou konferenci vyslat spíše “jestřábí signál”. To bylo patrné zejména ve chvíli, kdy zdůraznil, že po současné “pauze” mohou na dalších zasedáních sazby mířit dolů i vzhůru.



My podobně jako guvernér vidíme prostor pro další snížení úrokových sazeb jako omezený. Máme však za to, že ČNB ještě neřekla poslední slovo a k jednomu standardnímu poklesu sazeb o 25 bazických bodů dojde na květnovém zasedání, kdy bude k dispozici nová makroekonomická prognóza. Ve hře zůstává i následné jemné ladění k úrovni 3,25 %, za předpokladu, že by cenové tlaky ustupovaly rychleji a/nebo oživení růstu by bylo pomalejší oproti našim předpokladům (které nejsou vzdálené od poslední prognózy ČNB).





*** TRHY ***



Koruna

Česká koruna včera zareagovala pozitivně na relativně jestřábí komentáře guvernéra Michla na tiskové konferenci (viz úvodník). Měnový pár se tak usadil v blízkosti 24,90 EUR/CZK. I když nové pozitivní impulsy na české koruně v nejbližší době neočekáváme. Bude zajímavé sledovat, zda na ni dopadnou výrazněji blížící se celní opatření Donalda Trumpa na EU (oznámena budou pravděpodobně příští týden). Na včerejší pozdně odpolední oznámení americké administrativy ohledně uvalení 25% cel na dovoz automobilů (příští týden) zatím koruna nijak zásadně nereagovala.



Eurodolar

Datum 2. dubna, kdy má americká vláda oznámit nová vyšší cla, se blíží, a tak se pomalu krystalizují opatření, jež dopadnou na importéry do USA. Prezident Trump včera oznámil jedno z nich, kterým má být 25% clo na dovážené automobily. EU, resp. Německo patří mezi největší dovozce automobilů do USA, a tak by se daly čekat zisky dolaru na úkor eura. Eurodolar však na Trumpova slova nereagoval, což lze vyložit buď tak, že trh již s něčím takovým počítá anebo americkému prezidentovi nevěří.

Dnes odpoledne bude zveřejněn americký ukazatel, který s výše uvedeným přímo souvisí – obchodní bilance za únor. Půjde o dost klíčový údaj jak pro revizi odhadu růstu amerického HDP v 1. čtvrtletí, tak bude lépe patrné, jak se firmy v USA před vyššími cly předzásobují dováženým zbožím.



Akcie

Zámořské indexy po třech dnech klidu opět oslabily. Tlačily je dolů zejména akcie největších společností, které oslabovaly v obavách z obchodní války. Po třech dnech, kdy index S&P 500 dokázal uzavřít se ziskem, včera velkou část tohoto růstu opět odmazal. Akcie Magnificient seven jsou na cestě k nejhoršímu čtvrtletí od roku 2022. Zajímavé také je, že akcie MAG7 zaznamenaly od roku 2016 pouze šest čtvrtletí, kdy oslabily. Vzhledem k tomu, že času do konce čtvrtletí už moc nezbývá, dá se očekávat, že právě končící čtvrtletí bude tím sedmým. Silně včera rostly akcie společnosti GameStop, které přidaly přes 11 %. Hlavní akciové indexy uzavřely včerejší den následovně: S&P 500 -1,15 %, Nasdaq 100 -1,83 % a Dow Jones -0,31 %.