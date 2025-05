Jan Čermák: Fed se drží oblíbené mantry “počkáme a uvidíme”

Mr. Too Late říká “počkáme a uvidíme”. Tak tedy uvidíme. Asi tak by mohl Donald Trump shrnout v hypotetické postu právě proběhlé zasedání Fedu a nebyl by moc daleko od pravdy. Šéf Fedu Jay Powell každopádně věří, že se americká centrální banka dnes nachází ve velmi dobré pozici zareagovat na případné zhoršení tvrdých makroekonomických dat.

Novináři se na tiskové konferenci z J. Powella snažili dostat nějaké konkrétní údaje, které by naznačovaly jak moc musí např. vzrůst míra nezaměstnanosti, aby Fed úrokové sazby snížil. V odborné terminologii tak chtěli novináři fakticky popsat reakční funkci Fedu. Jak se však dalo očekávat, tak žádné konkrétnější údaje se jim z J. Powella nepodařilo dostat. Namísto toho se jim dostalo odpovědi, že je třeba být trpělivý, přičemž ekonomika se jeví prozatím jako zdravá a zhoršení měkkých dat ještě nemusí znamenat reálný problém (neb vazba mezi konjukturálními průzkumy a reálnou ekonomikou se v posledních letech rozvolnila).

Z posledního zasedání Fedu tedy těžko dělat nejen dlouhodobější závěry, ale ty specificky krátkodobé směrem k červnovému mítinku, kde již bude k dispozici nová kvartální prognóza. O dalším kroku Fedu totiž rozhodnou reálná data z ekonomiky, přičemž jak sám J. Powel připustil velký vliv na ně mohou mít i právě probíhající rozhovory Trumpovy administrativy s klíčovými obchodními partnery ohledně nastavení celních sazeb.

Každopádně je třeba připomenout, že J. Powell & spol. vidí současné nastavení měnové politiky jako mírně restriktivní, tudíž se bavíme pouze o tom, jak dlouho ještě Fed udrží sazby na stávající (vysoké) úrovni. Prozatím to vypadá tak, že se o červnovém snížení nevede na straně Fedu žádná debata. Budou to však primárně data z trhu práce v následujících dvou měsících, která rozhodnou o tom, zdali je tato pozice udržitelná.