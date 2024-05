Víkendář: Apple nemusí v oblasti umělé inteligence dělat všechno sám

Toni Sacconaghi ze společnosti Bernstein hovořil na CNBC o akciích společnosti , a to v souvislosti s novými zprávami týkajícími se umělé inteligence a její aplikace a využití v této společnosti. Na začátku rozhovoru se pak analytik věnoval zprávám o možné stávce v obchodech Applu. Podle jeho názoru je téma odborů a stávek na této úrovni poměrně podružné, protože obchody generují jen asi 10 % tržeb firmy. V USA je podíl ještě menší, a i kdyby stávky mohly nést určité náklady, nešlo by z hlediska celkového hospodaření společnosti o významnější částky.



Ke zprávám o možném používání technologie ChatGPT na iPhonech a k celkovému vztahu Applu k umělé inteligenci expert řekl, že firma „nemusí vše dělat sama“. Někteří investoři sice kritizují, že na umělou inteligenci nevěnuje dostatečný objem peněz a zdrojů. Podle analytika ale firma může vyvíjet jen část potřebných technologií sama, zbytek pokryje partnerství s jinými společnostmi.



Sacconaghi poukázal na to, že nyní ziskovost Applu výrazně zvyšuje jednak spolupráce s Googlem a také jeho AppStore. Oba případy jsou přitom právě ukázkou významu spolupráce s jinými společnostmi. v obou případech v principu „vybírá poplatek“ za to, že dává jiným společnostem přístup ke své zákaznické bázi. V prvním případě je to Google, ve druhém případě prodejci různých aplikací. A „stejná věc by se mohla stát v případě umělé inteligence“.







Pokud dojde ke spolupráci mezi Applem a společností OpenAI, bude nakonec platit ta první té druhé, nebo naopak? Sacconaghi to považuje za výbornou otázku a v odpovědi nejdříve připomněl, že v tuto chvíli teprve vznikají modely monetizace umělé inteligence. Je to podobné, jako když internetové vyhledávače hledaly způsob monetizace. Nakonec by podle analytika mohlo skutečně dojít k tomu, že by za „přístup k 1,2 miliardy uživatelů iPhonů dostával část generovaných příjmů“. Na počátku spolupráce tomu tak ale být nemusí.



Znamenala by spolupráce s OpenAI omezení zájmu o Google a jeho model ? Podle experta tomu tak nutně být nemusí. se v principu snaží, aby jeho Siri „byla chytřejší“ a rozhodovala o tom, kam bude směřovat hledání a zájem uživatelů v každém konkrétním případě. V některých tak může využít modely generativní umělé inteligence, jinde může jít směrem k modelům OpenAI. tedy nakonec může spolupracovat s více společnostmi.



Sacconaghi na závěr zmínil, že podle jeho názoru je nyní po korekci cen akcií Applu k dispozici atraktivní akcie za zajímavé ceny. „Máme tu velmi dobrou firmu, která letos zaostává za trhem a lze ji nyní koupit za velmi dobrou cenu.“



Zdroj: CNBC