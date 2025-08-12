Musk hrozí Applu právními kroky, vadí mu ignorování Groka v App Storu

Elon Musk v pondělí pohrozil společnosti právními kroky kvůli údajnému porušení antimonopolních pravidel v souvislosti s hodnocením aplikace Grok AI chatbot, kterou vlastní jeho startup zabývající se umělou inteligencí xAI.
„Apple se chová tak, že žádná společnost zabývající se umělou inteligencí kromě OpenAI nemůže dosáhnout prvního místa v App Store, což je jednoznačné porušení antimonopolních pravidel. xAI podnikne okamžité právní kroky,“ napsal Musk v příspěvku na své sociální síti X.
Apple na žádost CNBC o komentář okamžitě nereagoval.
„Proč odmítáte zařadit X nebo Grok do sekce ‚Must Have‘, když X je nejoblíbenější zpravodajská aplikace na světě a Grok je pátá nejoblíbenější aplikace vůbec? Hrajete politické hry?“ napsal Musk v dalším příspěvku.
Apple se loni spojil s OpenAI, aby integroval ChatGPT do svých produktů iPhone, iPad, Mac laptop a desktop. Musk tehdy řekl: „Pokud integruje OpenAI na úrovni operačního systému, budou zařízení v mých společnostech zakázána. To je nepřijatelné porušení bezpečnosti.“
Před svými právními hrozbami vůči Musk oslavoval, že Grok předstihl jako pátá nejoblíbenější bezplatná aplikace v App Store. Když se CNBC dotázala xAI na další informace o potenciální žalobě, společnost okamžitě nereagovala.
ChatGPT se podle CNBC umístil na prvním místě v sekci nejlepších bezplatných aplikací amerického obchodu iOS a byl jediným chatbotem s umělou inteligencí v sekci „Must-Have Apps“ společnosti . App Store také v horní části sekce „Apps“ umístil odkaz ke stažení nového vlajkového modelu umělé inteligence OpenAI, ChatGPT-5.
OpenAI ve čtvrtek spustila GPT-5, svůj nejnovější a nejvyspělejší model AI velkého rozsahu, poté, co xAI minulý měsíc vydala svůj nejnovější chatbot Grok 4.
Zdroj: CNBC