CNBC: Trump nechce, aby Apple vyráběl v Indii; pře se kvůli tomu s šéfem podniku

Americký prezident Donald Trump si nepřeje, aby americká společnost vyráběla své produkty v Indii. Přiznal zároveň, že se kvůli tomu dostal do sporu s generálním ředitelem Applu Timem Cookem. Napsal to dnes web televize CNBC. se snaží omezit závislost na Číně přesunem výroby do Indie, kde má velké plány.



"Měl jsem včera (ve středu - pozn. ČTK) s Timem Cookem takový menší problém," řekl Trump. "Řekl jsem mu: 'Příteli, choval jsem se k tobě velmi dobře. Přicházíš s 500 miliardami dolarů, ale teď slyším, že vyrábíš po celé Indii.‘ A já nechci, abys vyráběl v Indii," dodal prezident. Připomněl tak únorový slib Applu, že firma investuje 500 miliard USD (11,1 bilionu Kč) ve Spojených státech.



Apple teď objem výroby v Indii razantně zvyšuje a má v plánu tam za pár let vyrábět asi 25 procent přístrojů iPhone. už dlouho vyrábí v Číně, kde v současné době montuje asi 90 procent svých vlajkových smartphonů.



"Já jsem Timovi řekl: 'Podívej, Time, my jsme se k tobě chovali opravdu dobře, tolerovali jsme všechny ty továrny, které jsi roky stavěl v Číně. Ale teď musíš stavět u nás. My nemáme zájem, abys stavěl v Indii, Indie se o sebe postará sama... chceme, abys stavěl tady‘," řekl americký prezident.



Trump dodal, že se chystá zvýšit produkci ve Spojených státech, podrobnosti ale nesdělil. Firmu zmínil, když mluvil o širších obchodních vztazích Washingtonu s Indií. Prezident řekl, že Indie je "jednou ze zemí s nejvyššími cly na světě" a dodal, že Indie nabídla Spojeným státům dohodu, kde "jsou ochotni nám doslova neúčtovat žádné clo“.



Trump v dubnu oznámil, že dovoz prakticky ze všech zemí zatíží plošným desetiprocentním clem. Kromě toho zavedl individuální cla, která se u každé země liší. V případě Indie toto clo činí 26 procent, do července ale bylo dočasně sníženo.



Montáž přístrojů iPhone v Indii pro zajišťuje společnost Foxconn. Ta v pondělí obdržela od indické vlády souhlas, aby mohla v zemi postavit závod na výrobu polovodičů ve společném podniku s firmou HCL Group. svůj dodavatelský řetězec v Číně budoval desítky let, ale kvůli rozšíření své výrobní kapacity se obrátil i na další země, jako je Vietnam a Indie.



Experti se obecně shodují, že přesun výroby iPhonů do USA je vzhledem k ceně konečného produktu velmi nepravděpodobný. Různé odhady uvádějí cenu iPhonu mezi 1500 a 3500 USD (33.400 až 77.900 Kč), pokud by se vyráběl v USA.



Apple v současné době v USA vyrábí jen málo produktů. Firma, která sídlí v kalifornském Cupertinu, v současné době v USA vyrábí počítače Mac Pro a v únoru oznámila, že v Texasu zprovozní závod na výrobu serverů pro svůj systém umělé inteligence (AI) nazvaný Intelligence.