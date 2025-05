Firma Shein podle zdrojů mění plány, chce vstoupit na burzu v Hongkongu

Čínský internetový prodejce oděvů Shein usiluje o vstup na hongkongskou akciovou burzu, protože pro původně plánovanou primární nabídku akcií v Londýně nezískala firma souhlas od čínských regulačních úřadů. Nabídka by se mohla uskutečnit do konce letošního roku. Uvedla to agentura Reuters s odvoláním na tři informované zdroje.



Shein plánuje v nadcházejících týdnech předložit hongkongské burze návrh emisního prospektu, což je předběžná verze dokumentu s informacemi o firmě a plánovaném vydání akcií, uvedl zdroj. Tento návrh se posuzuje, než dojde k oficiálnímu schválení a spuštění veřejné nabídky akcií.



Shein plánuje změnit místo uvedení akcií na burzu, protože dosud neobdržel souhlas s nabídkou v Londýně od čínských regulačních orgánů, zejména Čínské komise pro regulaci cenných papírů (CSRC), dodaly zdroje. Firma v březnu získala souhlas s nabídkou od britského Úřadu pro finanční etiku (FCA), který má na starosti posuzování a schvalování vstupů na burzu, a informovala o tom čínské úřady. Původně očekávala, že čínský regulátor vydá souhlas s nabídkou krátce po FCA, to se ale nestalo a úřad s vydáním povolení otálí.



Ještě před nabídkou v Londýně firma plánovala vstup na burzu v New Yorku, aby získala napojení na širokou škálu velkých západních investorů a aby ji svět nevnímal jen jako čínskou společnost, ale jako globálního hráče. Firma v roce 2022 přesunula sídlo z Číny do Singapuru. Nicméně nabídku v USA zkomplikovalo obchodní napětí mezi USA a Čínou a obvinění, že při výrobě některých oděvů, které prodává, je využívána nucená práce Ujgurů, což firma popírá.



Podle zdrojů se na společnost Shein vztahují nová čínská pravidla pro vstup místních firem na burzu v zahraničí, a to i přesto, že v Číně nemá své sídlo. Shein nevlastní ani neprovozuje žádné výrobní závody, ale své výrobky odebírá od přibližně 7000 smluvních výrobců převážně z Číny, což ho zařazuje mezi firmy, na které se vztahují čínská regulační pravidla pro vstup na burzu, a musí proto pro zahraniční primární nabídku akcií získat povolení od čínských regulačních úřadů.



Bez ohledu na to, kde Shein vstoupí na burzu, bude konečná hodnota při primární nabídce akcií podle zdrojů záviset na dopadu zrušení americké výjimky pro osvobození malých zásilek od cla. Výjimka umožňovala balíčkům z Číny v hodnotě nižší než 800 USD vstup do USA bez cla, vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa však tento bezcelní přístup pro balíčky od internetových obchodů Číny ukončila a uvalila na ně cla minimálně 30 procent. Také Evropská unie navrhla změny u osvobození cla pro zásilky do 150 eur.



Agentura Reuters v únoru uvedla, že Shein se chystá snížit svoji hodnotu pro nabídku akcií v Londýně na zhruba 50 miliard USD (1,1 bilionu Kč), když v roce 2023 byla firma při získání peněz od investorů oceněna na 66 miliard USD.



Na hongkongský trh nedávno vstoupilo několik významných firem, včetně čínského výrobce baterií pro elektromobily CATL. To je dobrým znamením pro případnou primární nabídku akcií firmy Shein. Podle údajů LSEG firmy v Hongkongu od počátku letošního roku získaly z nabídky akcií 9,7 miliardy USD, loni ve stejném období to bylo jen 1,05 miliardy USD.