Čínský prodejce oděvů Shein by mohl brzy vstoupit na londýnskou akciovou burzu

Čínský internetový prodejce levné módy Shein by mohl brzy vstoupit na londýnskou akciovou burzu. Firma by mohla příslušné dokumenty k nabídce podat už tento týden, uvedl server zpravodajské televize BBC. Analytici se domnívají, že společnost může být oceněna až na 66 miliard USD (1,5 bilionu Kč).



Shein se stal jedním z největších prodejců módy na světě. Nabízí obrovské množství levného módního oblečení a k propagaci využívá influencery na sociálních sítích. Čelí však ostré kritice kvůli svým ekologickým praktikám a obvinění, že v dodavatelském řetězci využívá nucenou práci.



Firma se pro vstup na burzu zaměřila na Británii, protože ve Spojených státech čelila překážkám a intenzivní kontrole. Dokumenty podala firma v USA loni v listopadu. Pokud by se Shein rozhodl pro Británii místo USA, byla by to pro londýnský akciový trh významná podpora.



Skupina amerických zákonodárců loni vyzvala k prošetření společnosti Shein kvůli tvrzení, že při výrobě některých oděvů, které prodává, je využívána nucená práce Ujgurů. Firma u dodávek oblečení spoléhá na tisíce dodavatelů třetích stran a smluvní výrobce blízko své centrály v čínském Kantonu. Serveru BBC firma Shein sdělila, že má nulovou toleranci vůči nucené práci. V květnu se však objevila zpráva, která naznačovala, že zaměstnanci některých jejích dodavatelů stále pracují 75 hodin týdně, přestože firma slíbila, že podmínky se zlepší.



Firma dnes také oznámila, že v Evropě a Británii bude k dispozici její platforma pro další prodej, na které mohou zákazníci nakupovat a prodávat její oblečení, které si dříve koupili a už ho nechtějí. Platforma byla spuštěna v USA zhruba před dvěma lety. Nyní bude nejprve spuštěna ve Francii, v další fázi mají následovat Británie a Německo.