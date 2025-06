Perly týdne: Apple mimo AI párty a čas malých firem?

Číně navzdory obchodním sporům s USA rostou exporty, Ross Gerber tvrdí, že je mimo AI párty, ISI míní, že je čas pro nákup akcií malých firem. Alan Blinder opakuje, že obchodní války mají jen poražené. A futurolog společnosti Ark Invest vysvětluje investiční proces této společnosti a proč tak fandí Tesle.



A čínské exporty rostou: Brad Setser na X poukazuje na to, že po vypuknutí obchodních sporů s USA dokázala Čína zvýšit své exporty. Daří se jí totiž přesměrovat své vývozy jiným směrem než do USA. Jejich celkový vývoj spolu s dovozy shrnuje následující graf:





Zdroj: X



mimo AI párty: Ross Gerber stojí v čele Gerber Kawasaki Wealth and Investment Management a na CNBC hovořil o tom, že nechápe, proč vlastně organizuje WWDC. Ve skutečnosti totiž nejde o žádné významné události, na kterých by byly prezentovány převratné a podstatné informace. Podle investora se nyní lidé přitom zajímají hlavně o to, co dovedou iPhony a proč na nich umělá inteligence od OpenAI dalších subjektů dokáže tak výjimečné věci. „A se celé párty umělé inteligence ani neúčastní.“



Podle experta by tedy měl udělat razantní krok a svůj operační systém by měl úplně překopat tak, aby jeho centrem byla umělá inteligence. Firma jde ale jiným směrem, dělá jen dílčí změny a „snaží se vylepšovat Siri, což je velké zklamání.“ Špatnou technologii podle experta nejde vylepšovat technologiemi lepšími, musí se začít od nuly. je v této oblasti pozadu a věnovat by se měl i tomu, že „velkou novou věcí jsou headsety“. Vision Pro jsou ale také zklamáním, z velké části proto, jak jsou velké. K tomu Gerber dodal, že „OpenAI podle něj zřejmě pracuje právě na nějakých chytrých brýlích“.



Apple se může stát „jen hardwarovou společností, software bude dělat někdo jiný.“ Otázkou ale je, co by pak táhlo jeho růst. „Firma se mi líbí, jsem tu zainvestován, ale nemusí růst ani o 10 % ročně. Nebudu však ignorovat, že zaostávají.“ Tim Cook „udělal výbornou práci s tím, co zanechal Jobs, ale nyní mu úplně dochází nápady.“ Mladí talentovaní lidé přitom podle experta nyní míří zejména do společností, které se zaměřují na umělou inteligenci. „Nikdo tak inovativní nesedí vedle Tima Cooka.“ Někdo by měl ale „Applem zatřást“.



Čas malých firem? Výkonný ředitel společnosti ISI Julian Emanuel na CNBC tvrdil, že nyní je ten správný čas na nákup akcií malých společností. Podle něj totiž historická data ukazují, že když si malé firmy relativně ke zbytku trhu během prvních pěti měsíců roku vedou tak špatně jako nyní, v červnu přichází jejich rally. Z hlediska sentimentu by těmto akciím mohlo pomáhat i to, že se jedná o clech, přestože konečné dohody mezi USA a dalšími zeměmi mohou být ještě vzdálené. Podle experta trh dosáhl v dubnu dna, pak klesla pravděpodobnost recese, i když z trhu práce mohou přicházet slabší čísla.



Pro menší firmy by navíc slabší trh práce mohl být spíše dobrou zprávou. Jde totiž většinou o společnosti s vyšším podílem nákladů práce a menší tlak na jejich růst by jim tak pomáhal. Inflační data pak mohou ukazovat na větší schopnost určovat si ceny, což je opět pro tento segment trhu pozitivem, protože tato schopnost je u něj ve srovnání s většími firmami celkově nižší. Celkově pak podle Emanuela pokračuje býčí trh, který začal v roce 2022 a je tažen novými technologiemi. V posledních měsících byl pouze přerušen tím, co činí americká vláda, ale celkový trend přetrvává.



ARK Invest a rysy zajímavé investice: Společnost Ark Invest nazývá Bretta Wintona svým futurologem. Ten na CNBC hovořil o tom, že má v jeho společnosti nejvyšší hodnocení ohledně dlouhodobého technologického potenciálu. Musk podle něj jasně dokázal, že dovede firmu vést správným směrem, nic na tom nemění ani jeho současné spory s Donaldem Trumpem. Největší část hodnoty firmy přitom podle experta spočívá v autonomním řízení a robotaxících. „Politické drama je hodně slyšet, ale my spravujeme své investice na základě fundamentu, ne na základě mediálních zkratek,“ dodal Winton k současnému dění.



Futurolog uvedl, že jeho společnost nehodnotí investiční příležitosti na základě nějakých vládních pobídek či úlev. Pokud totiž nějaká firma prudce roste a takových pobídek se jí dostává, jsou „politicky náročnější a náročnější“ a pak dochází k jejich eliminaci. Muskovy společnosti mají přitom velkou hodnotu i bez vládních pobídek. Ukazuje to třeba SpaceX, který je podle experta jedinou společností, která dovede efektivně provozovat raketovou dopravu. Proto je zajímavá jak pro vládu, tak pro soukromé společnosti.



Na CNBC prezentovali základní faktory, podle kterých se ARK Invest rozhoduje při svých investicích. Zaměřuje se na lidi a firemní kulturu, na schopnost dosahovat cílů, na bariéry vstupu a míru ochrany před konkurencí, na to, jak moderní je produkt společnosti, valuace a na hlavní rizika, která by šla proti celé investiční tezi. U Tesly přitom ARK Invest ve svých modelech ještě nepočítá s tím, jaký dopad by mohl mít robot Optimus. Podle experta jde přitom o oblast, které se nejvíce týkají pokroky v umělé inteligenci. „S Elonem Muskem se nepracuje jednoduše,“ uvedl v této souvislosti expert s tím, že Musk tlačí lidi k vysokému výkonu. I proto Winton věří, že dosáhne úspěchu i s robotem.



Pouze poražení? Alan Blinder působil mimo jiné ve vedení Fedu a na Yahoo Finance hovořil o tom, že „obchodní války mají pouze poražené“. Spojené státy mohou díky své velikosti dosáhnout tak maximálně toho, že ostatní budou ztrácet více. To ale nelze považovat za vítězství. K tomu dodal, že USA „nejsou nevinnou zemí“ ve vztahu ke clům a obchodním bariérám. Ty jsou poměrně vysoké například u elektromobilů či nákladních vozů. Celkově jsou na tom ale na této rovině „dost dobře“ a svět v minulosti vedly směrem k volnému obchodu.



K úvahám o opětovném přesunu výrobního sektoru do Spojených států ekonom řekl, že dříve ztracená pracovní místa „nebyla moc dobrá a nevrátí se, ať budeme dělat cokoliv.“ Ocelárny tak mohou být spokojené kvůli vyšším clům na dovoz oceli, ale mnohem více subjektů a sektorů bude kvůli těmto clům tratit. K tomu ekonom dodal, že jsou případy, kdy je namístě tvrdší vyjednávání s cílem odstranit obchodní bariéry v jiných zemích. Může být také namístě podpora některých domácích firem a odvětví tak, aby se snížila závislost na jiných zemích. Příkladem jsou třeba čipy. „Někdy je lepší něco vyrábět doma, i když je to dražší než dovozy.“



Blinder poukázal i na to, že Spojené státy dosáhly své pozice v oblasti inovací a nových technologií díky spolupráci firem s univerzitami v oblasti výzkumu a vývoje. Jeho část totiž „nikdy nebude prováděna v soukromém sektoru“. Pokud nyní vláda „vyhlašuje válku univerzitám a jejich výzkumu“, podkopává to tuto výhodu Spojených států. Nejde přitom o něco, co se vždy rychle znovu nastartuje, řada výzkumů po přerušení nejde rychle obnovit. „A jaký je k tomu vlastně důvod? Já žádný nevidím,“ dodal ekonom. Podle něj může být skutečným důvodem to, že Trump a MAGA chtějí útočit na některé elity. Řada lidí působících na univerzitách se toho podle Blinderových pozorování nyní obává.