Jeden palčivý a druhý jen důležitý problém Applu

Jak akcie Applu zaostávají za ostatními ve skupině největších technologických firem - to je téma, kterému se věnovala analytička společnosti Needham & Company Laura Martin na Yahoo Finance. Proč snížila doporučení u této akcie na neutrální? Existují podle ní dva hlavní problémy, prvním z nich jsou současné valuace této akcie.

se podle expertky obchoduje s poměrem ceny k očekávaným ziskům u 26, což znamená výraznou prémii nad běžné valuace firmy i nad valuace běžného trhu. K tomu se objevují určité tenze na straně fundamentu, mezi které patří klesající podíl tržeb generovaný na čínském trhu. Firma totiž dříve generovala asi 19 % tržeb v této zemi, ale expertka odhaduje, že poměr bude klesat až k 15 %. Jde přitom o odraz „rostoucího nacionalismu v Číně, který vede čínské spotřebitele k nákupu konkurenčních produktů.“



Martin se také domnívá, že na citelně dolehnou cla, která tak představují další riziko na straně fundamentu. Nadšená není ani vývojem v oblasti služeb a si podle ní nevede dobře ani na straně umělé inteligence a jejího vývoje. Generativní umělá inteligence má přitom potenciál „nahradit iPhony“. Konkurencí by mohla být například OpenAI a celkově by mohlo dojít k zintenzivnění konkurence na poli chytrých telefonů a možných alternativ.

Podle analytičky je významná spolupráce mezi expertem na nové technologie Jonym Ivem a zmíněnou společností OpenAI. Zatím není jasné, co bude jejím výsledkem, ale možné je například to, že na trh přijdou nové přístroje, které budou mnohem více ovládány hlasem. Tím by se výrazně změnil i způsob používání chytrých telefonů. A „Apple je u generativní umělé inteligence skutečně pomalý“.

Akcie Applu by také podle analytičky mohly spíše sloužit „jako zdroj hotovosti na nákup něčeho jiného“. Jeho akcie také „nefungují, pokud firma nemá nic, s čím by nastartovala nový cyklus nahrazování starších iPhonů.“ Žádný nový model přitom podle expertky v následujících měsících nepřijde. Lepší může být situace na této akcii v příštím roce, ale v tuto chvíli ji analytička nijak pozitivně nevidí.



Jak Martin vidí situaci ohledně cel a Trumpova tlaku na přesun výroby iPhonů do USA? Analytička odpověděla, že pokud by k tomu skutečně došlo, iPhony by se podle jejích odhadů prodávaly s trojnásobnou cenou ve srovnání s tou současnou. A přesun výroby podle ní není otázkou měsíců, ale let. přitom už přesouvá své výrobní kapacity z Číny do Indie, pokud by však měl nastat přesun do USA, došlo by k němu fakticky až v době, „kdy by tento prezident už nebyl v Bílém domě.“