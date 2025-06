Vzácné kovy za studenty. Čína a USA se dohodly na klíčových komoditách i omezení cel

Čína a Spojené státy se při obchodním jednání v Londýně dohodly na snížení vývozních omezení týkajících se vzácných kovů a magnetů z Číny. Výměnou za to budou moci čínští studenti navštěvovat americké vysoké školy a univerzity. Clo na dovoz čínského zboží do USA bude činit 55 procent, zatímco Čína bude na americké zboží uplatňovat clo deset procent. Uvedl to ve svém příspěvku na sociální síti Truth Social americký prezident Donald Trump.



Obchodní jednání zástupců USA a Číny v Londýně s cílem urovnat obchodní spor obou zemí skončilo v noci na dnešek. Týmy poté oznámily, že se dohodly na obecném rámci, který vychází z dohody uzavřené před měsícem v Ženevě a z telefonátu prezidentů obou zemí. Tento rámec musí ještě schválit lídři obou zemí. Žádné další podrobnosti však nebyly zveřejněny.



Trump napsal, že smlouva s Čínou je uzavřena, musí ji ale ještě schválit on a čínský prezident Si Ťin-pching. Clo na dovoz čínského zboží podle něj bude činit 55 procent, to však znamená výrazné zvýšení proti clu 30 procent, které bylo dojednáno při květnovém jednání ve Švýcarsku, upozornila agentura AP.



Americký ministr obchodu Howard Lutnick po londýnském jednání před novináři vyjádřil přesvědčení, že rámcová dohoda a plán její realizace povede k vyřešení otázky čínských dodávek vzácných zemin a magnetů, které americké úřady považují za příliš omezené. Vyjádřil naději, že poté, co novou dohodu schválí Trump, ji bude možné realizovat.



O rámcové dohodě, k níž obě delegace dospěly po dvou dnech rozhovorů, hovořil podle Reuters také náměstek čínského ministra obchodu Li Čcheng-kang. "Obě strany v zásadě dosáhly dohody o obecném rámci pro realizaci konsensu dosaženého oběma hlavami států v telefonickém rozhovoru z 5. června a konsensu uzavřeného na ženevské schůzce," řekl Li novinářům. Dodal, že o tomto rámci budou nyní obě delegace informovat své vedoucí představitele.



Trump letos uvalil cla na dovoz z Číny, která se postupně vyšplhala až na 145 procent. Cla na dovoz z USA do Číny pak v důsledku odvetných kroků Pekingu vzrostla až na 125 procent. Kromě toho Čína odpověděla omezením vývozu některých prvků vzácných zemin. V květnu obě země uzavřely prozatímní dohodu, v jejímž rámci Washington snížil cla na dovoz z Číny na 30 procent, zatímco Peking zredukoval cla na dovoz z USA na deset procent.



Prozatímní dohoda byla sjednána na 90 dnů s tím, že USA a Čína budou mezitím pokračovat v obchodních rozhovorech. Minulou středu si Trump telefonoval se svým čínským protějškem Si Ťin-pchingem a v pátek řekl, že Si souhlasí s obnovením dodávek kovů vzácných zemin do USA.