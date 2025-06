Lagardeová: Šikana v mezinárodním obchodě není cestou k dlouhodobé prosperitě

Podle prezidentky Evropské centrální banky Christine Lagardeové neexistuje žádná dlouhodobá výhoda v tom být v globálním obchodě agresorem. „Nátlakové obchodní politiky nejsou udržitelným řešením dnešních obchodních napětí,“ uvedla ve středu ve svém projevu v čínské centrální bance v Pekingu.



Lagardeová, která na začátku své kariéry působila jako francouzská ministryně obchodu, vystoupila jen několik hodin poté, co Spojené státy a Čína dosáhly předběžného plánu na zmírnění napětí v přeshraničním obchodu. Jejich vzájemné obchodní vztahy jsou v krizi zejména kvůli opakovanému zavádění a rušení cel ze strany prezidenta Donalda Trumpa.





„Pokud má protekcionismus řešit nerovnováhy, pak ne tím, že by odstraňoval jejich příčiny, ale tím, že podkopává základy globální prosperity,“ řekla. „A vzhledem k tomu, že jsou dnes země hluboce propojeny prostřednictvím globálních dodavatelských řetězců — ale geopoliticky již nejsou tak sladěné jako dříve — je toto riziko větší než kdy dřív. Nátlakové obchodní politiky s větší pravděpodobností vyvolají odvetu a povedou k výsledkům, které poškodí obě strany.“



Ačkoli Lagardeová ve svém projevu Trumpa nejmenovala, nedávno uvedla, že obchod bude těmito cly navždy změněn. „Pokud to s udržením naší prosperity myslíme vážně, musíme hledat kooperativní řešení — i přes geopolitické rozdíly,“ řekla. „A to znamená, že jak země s přebytkem, tak ty s deficitem musí převzít odpovědnost a sehrát svou roli.“



Obchodní jednání mezi USA a Čínou v Londýně v uplynulých dnech ukázala rostoucí význam vývozních omezení v moderní obchodní válce, kde přístup ke vzácným minerálům nebo mikročipům může jedné ekonomice poskytnout výraznou výhodu nad tou druhou. Čína ovládá velkou část světových zásob surovin používaných k výrobě magnetů a dalších komponent pro pokročilé technologie, jako jsou elektromobily, lasery a mobilní telefony.



„S ohledem na otázky národní bezpečnosti a zkušenosti z pandemie je určitá míra snižování rizik plynoucích ze závislosti na jiných zemích nevyhnutelná,“ uvedla Lagardeová. „Jen málo zemí je ochotno zůstat závislých na ostatních v oblasti strategických odvětví.“



Zdroj: Bloomberg