UniCredit hlásí rekordní výsledky. Akcionáři se letos mohou těšit na tučnou dividendu

Italská banka UniCredit zahájila výsledkovou sezónu evropských bankovních domů zářným výkonem. Banka překonala odhady analytiků a zvýšila výhled na letošní rok opřený o silné výnosy a vysoce kvalitní portfolio.

Bankovní dům se sídlem v Miláně reportoval rekordní zisky za druhý kvartál ve výši 3,3 miliardy eur. Zisk na akcii pak v meziročním srovnání rostl o více než třetinu na 2,16 eur a s přehledem překonal očekávání analytiků, kteří předpokládali EPS kolem 1,55 eur.

Tržby činily ve druhém kvartále 6,12 miliardy eur, což je zhruba o padesát milionů eur méně, než předpokládali analytici. Na rozdíl od amerických bank se nedařilo obchodnímu oddělení UniCreditu, které utržilo 192 milionů eur, o třetinu méně, než se čekalo.

„UniCredit dosáhl ve druhém kvartále skvělých výsledků, které bance pomohly k rekordnímu prvnímu pololetí,“ řekl generální ředitel banky Andrea Orcel s tím, že by se letošní rok mohl stát nejlepším v historii UniCreditu. „Nízké náklady na řízení rizik a vysoká kvalita aktiv nám poskytují ochranu v případě budoucích krizí,“ dodal Orcel.

Banka navíc sebevědomě navýšila výhled na letošní rok. Čistý zisk by měl dle posledních odhadů dosáhnout zhruba 10,5 miliardy eur, což je o 1,2 miliardy více než se uvádělo dříve. Růst by v letošním roce měly také tržby, a to na 23,5 miliardy eur. Úprav se dočkaly i dlouhodobé projekce. Zisk by se měl v roce 2027 vyšplhat z deseti na nejméně jedenáct miliard eur.

Chris Hallam, analytik , výsledky banky ocenil a zdůraznil pokračující rostoucí trend zisků. Dále vyzdvihl dividendou politiku banky, která je podle něj vůči akcionářům velice přátelská.

Investoři se v letošním roce dočkají vyšší dividendy. Firma plánuje vrátit akcionářům minimálně 9,5 miliardy eur, z čehož alespoň 4,75 miliardy vyplatí formou hotovostní dividendy. Součásti částky je i zálohová dividenda ve výši zhruba 2,1 miliardy, která je téměř o polovinu vyšší než v loňském roce. Akcie se bez nároku na dividendu začnou obchodovat 24. listopadu. Firma navíc v druhém pololetí zahájí zpětný odkup akcií za 3,6 miliardy eur.

Trh reagoval na silné výsledky pozitivně. Akcie banky ve středu rostou o téměř čtyři procenta a obchodují se nad hranicí 60 eur za kus. V letošním roce už UniCredit odměnil důvěru akcionářům růstem o více než 50 procent.

Akvizice Banco BPM padla

Šéf banky mimo jiné potvrdil, že UniCredit již nadále nepočítá s akvizicí konkurenční Banco BPM. Výsledkem transakce za 10,1 miliardy eur mělo být spojení druhé a třetí největší italské banky a rozšíření působnosti na evropském trhu. Důvodem jsou podle představitelů UniCreditu vládní zásahy do celého procesu, které připravily akcionáře BPM a italskou ekonomiku o dobrou příležitost. „Stáhli jsme naši nabídku, v určitém bodě je třeba přestat sčítat ztráty, zbavit se zátěže a soustředit se na to, co můžete ovlivnit,“ řekl k tématu Orcel.

Není to ale první neúspěšný pokus o akvizici, kdy se UniCredit dostal do střetu s vládními orgány. Již v roce 2021 banka vycouvala z privatizace tehdy státní banky Monte dei Paschi. V červnu UniCredit nedokončil kvůli vysoké ceně akcií a odporu ze strany německé vlády převzetí .