Americká ekonomika ne tak daleko potenciálu, ale bez investic blízko recesi

Ve středu jsme vedle valuací světových akciových trhů trochu rozebírali i predikce týkající se růstu vybraných ekonomik. Dnes volně navážeme pohledem na předpovědi od (CB). Co ekonomové této banky čekají na straně růstu a inflace?
V následující tabulce jsou konkrétní čísla týkající se růstu a inflace, tučně jsou vyznačena ta, které se od předchozích predikcí změnila. Moc jich tu nenajdeme, jen u růstu Švýcarska a u inflace v USA, UK a také Švýcarska. CB si tedy nemyslí, že by se za posledních několik týdnů nějak výrazně změnil celkový výhled světové ekonomiky a mimo jiné dál hovoří o clech jako o významném faktoru ovlivňujícím dění ve světovém hospodářství.
Podle CB by americké hospodářství mělo letos i příští rok růst něco pod potenciálem. Tedy pod 2+ %, které jsou za potenciál USA často vydávána. To by samo o sobě nemělo naznačovat na vysoké inflační tlaky, ale CB predikuje, že inflace se bude dál držet znatelně nad 2 %. A dokonce meziročně posílí. V eurozóně by měl být růst cca na potenciálu a inflační tlaky by měly mírně polevovat. ECB by tak měla být už blízko 2 %. Nám geograficky i ekonomicky blízké Německo by mělo po letošní "černonulové" recesi znatelně zrychlit, to vše s inflací na 2+ %.
Hluboko pod 2 % by měla být inflace ve Švýcarsku a nadále i v Číně, která tak zřejmě bude dezinflaci, nebo dokonce deflační tlaky v určité míře dál exportovat do světové ekonomiky. Bude klesat i její tempo růstu, podle CB dokonce k 3,6 % v roce 2026. Na jednu stranu tak můžeme uvažovat o tom, že Čína bude stále méně lokomotivou táhnoucí světový růst. Na stranu druhou ale bude přispívat ke světové dezinflaci. To by mělo znamenat, že bude otevírat prostor pro větší monetární uvolnění ve zbytku světa jako celku, tudíž jeho vyššímu růstu ve srovnání s prostředím s vyššími inflačními tlaky.
Ještě bych se dnes chtěl více podívat na americkou ekonomiku a to s pomocí následujícího grafu. (DB) v něm ukazuje jak roste hrubý domácí produkt jako celek. A k tomu přidává hypotetický vývoj HDP v případě, že by na něj nepůsobily investice velkých technologických společností:
Podle DB byly rozdíly v obou verzích HDP ještě relativně nedávno poměrně malé. Nicméně v letošním roce se cesty obou křivek hodně rozešly, a to tak, že bez investičních výdajů technologických společností by americká ekonomická aktivita jednu chvíli dokonce klesla a celkově by se její růst držel na výrazně nižších úrovních, než ve skutečnosti.
O vlivu zmíněných investic na ekonomickou aktivitu se hovoří docela často, obrázek ukazuje konkrétní odhad a míru. Připomenout si v této souvislosti můžeme teorie o tom, jak politika současné vlády působí v nejednom ohledu jako brzda. Na povrchu se může zdát, že cla a některé další kroky a slova takový efekt nakonec nemají. Graf ale naznačuje, že ony teorie mohou mít svou relevanci. Jenže „AI mánie“ má takovou sílu a důsledky, že převálcují i takové faktory, jako jsou cla a jejich přímé a nepřímé dopady, včetně nejistoty.