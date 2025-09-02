Návrat po sedmi letech. Deutsche Bank je znovu v indexu Stoxx 50

Akciím se v posledních měsících hodně daří, přičemž za poslední rok se více než zdvojnásobily. Jejich působivý růst nyní dokresluje i návrat banky do Stoxx 50, hlavního akciového indexu eurozóny, kam se společnost vrací po sedmileté pauze.
Vedle se do indexu nově dostaly také (rovněž německá) Energy a belgická Argenx z biotechnologického sektoru, potvrdil v pondělí sestavovatel indexu ISS Stoxx. Trio nových firem v indexu nahradily výrobce 5G zařízení Oyj, automobilku Stellantis a výrobce koňaku Ricard, jejichž akcie utrpěly pád v důsledku cel amerického prezidenta Donalda Trumpa.
chyběla v indexu Stoxx 50 od roku 2018. O své místo tehdy přišla jen několik měsíců poté, co se vedení společnosti ujal současný generální ředitel Christian Sewing.
Akcie Energy, dalšího nováčka v indexu, zažily v poslední době ještě impozantnější růst. Od loňského září se více než ztrojnásobily, protože firma těží z boomu globální poptávky po elektřině. Nedávno uvedla, že letos očekává dosažení horní hranice celoročního výhledu díky objednávkám plynových turbín a zařízení pro rozvodné sítě.
To akcie Argenx za poslední rok stouply o 31 procent. Nahoru specialistu na rakovinu a autoimunitní onemocnění táhla série pozitivních zpráv ohledně prodejů a klinických dat. Většina analytiků navíc dává akcii doporučení nakupit, neboť vidí výrazný prostor pro další růst.
Akcie naopak za poslední rok klesly o sedm procent. Na finskou společnost dopadají Trumpova cla a slabší dolar, i proto v červenci snížila svůj celoroční výhled zisku. Akcie Stellantisu zažily mnohem prudší pád. Za posledních 12 měsíců klesly o více než 46 procent a celní chaos problémy automobilového koncernu jen zhoršuje.
A nakonec akcie Ricard spadly za stejné období téměř o 24 procent. I zde se jedná o případ, kdy společnost společně se svými evropskými konkurenty patří mezi první oběti globální obchodní války. Nicméně srpnové výsledky byly pozitivní, když překonaly očekávání analytiků.
Už v červnu se do indexu Stoxx 50 zařadil také německý zbrojí gigant , který nahradil zástupce luxusního segmentu Kering, majitele Gucci.
Změn dozná i širší index Stoxx 600. Mezi nováčky je francouzská biotechnologická společnost Abivax nebo německý provozovatel letiště ve Frankfurtu . Naopak firma Gerresheimer vyrábějící plastové či skleněné obaly pro léčiva je jednou z těch, které z indexu vypadly.
Všechny změny vstoupí v platnost od otevření evropského obchodování 22. září.
Zdroj: Bloomberg