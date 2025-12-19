Perly týdne: Na dům nemáme, tak nakoupíme akcie?

Sung Cho z Asset Management si nemyslí, že by investice do umělé inteligence a jejich financování měly budit velké obavy. Kyle Bass z Hayman Capital odhaduje, že Fed má znatelný prostor pro další pokles sazeb. Dan Ives dál hovoří o pokračování býčího technologického trhu, ale Ruchir Sharma z Rockefeller International to vidí poněkud jinak.
Přehnané obavy? Sung Cho z Asset Management hovořil na CNBC o investicích do umělé inteligence. Podle něj jsou obavy z jejich financování přehnané. „Během několika následujících let dojde podle našich odhadů k investicím přibližně 700 miliard dolarů. A asi 90 % z toho bude financováno provozním tokem hotovosti,“ uvedl expert. Zbylých 10 % tedy bude financováno externě. „Většina z toho bude financována zadlužením společnosti Meta, jejíž rating se nachází výš než rating americké vlády.“ Obavy tak podle experta mohou budit jen určité společnosti, ale celkově je situace dobrá.
Co provázanost celého „ekosystému umělé inteligence“ se společností OpenAI? K tomuto tématu Cho uvedl, že v očích investorů se průběžně mění odhady toho, kdo má nejlepší model umělé inteligence. Jednu dobu to byla Meta, pak OpenAI, nyní . On sám to ale nevnímá jako klíčový problém, podle jeho odhadů budou investice do AI pokračovat ve vysokém tempu.
Další snižování sazeb v příštím roce: Kyle Bass z Hayman Capital na CNBC řekl, že americká centrální banka od roku 2020 „vytvořila asi o 40 % více peněz a ceny také vzrostly zhruba tímto tempem“. Nyní je ale situace taková, že neutrální sazby se nachází asi o jeden procentní bod pod těmi současnými. Podle experta má Fed tudíž velký prostor pro další snižování sazeb a příští rok tak může učinit čtyřikrát až pětkrát. Výraznému poklesu rozvahy americké centrální banky pak může bránit fiskální politika. Tedy vysoké rozpočtové deficity vlády a vydávání nových dluhopisů. „Fed proto bude muset svou rozvahu zase zvyšovat.“
Na otázku týkající se vývoje v Číně Bass řekl, že jediným pozitivem tu jsou exporty, naopak špatně na tom je bankovní systém i reality. Banky jsou dokonce „úplně insolventní“. K tomu je brzdou i demografický vývoj. Dosavadní rozvoj této země a její exportní síla přitom podle ekonoma pramenily z velké části z toho, že ve velkém využívá uhelné elektrárny, tudíž má levnou elektrickou energii. K tomu využívá „otrockou práci“ a tyto dva faktory doposud výrazně zvedla její konkurenceschopnost na globálním poli. „Je důležité, aby tohle svět pochopil.“
Raná fáze cyklu, nebo pozdní fáze bubliny? Dan Ives z Wedbush Securities je dlouhodobě technologickým býkem, nyní na CNBC hovořil o tom, že v oblasti „fyzické umělé inteligence“ jsou na tom nejlépe a NVIDIA. U první firmy čeká prudký růst tržní kapitalizace, mimo jiné díky plánům v oblasti robotiky a autonomního řízení. Zde firma podniká významné kroky a příští rok by měla pomoci i deregulace, kterou Ives očekává ze strany americké vlády. U Tesly se změní „profil ziskových marží, celý růstový příběh.“
Ives dodal, že jsme teprve ve třetím roce osmi až desetiletého období AI revoluce. Ta bude mimo jiné přinášet vstup nových technologických společností na akciový trh. Mezi ně pak může patřit i Muskova SpaceX. Expert odhaduje, že asi polovina zájemců o Teslu bude mít zájem o plně autonomní řízení. Tedy o dražší vozy s touto technologií. To by měla být jedna z příčin vyšších marží.
Ruchir Sharma z Rockefeller International má na současné dění poněkud jiný názor. Hovoří o pozdní fázi AI bubliny s tím, že bublinu charakterizují čtyři základní dimenze. Patří sem valuace, vysoká míra vlastnictví akcií, předlužení a přeinvestování. Nyní přitom valuace dosahují mimořádně vysokých hodnot. Američané vlastní více než 50 % svého bohatství v akciích, což je extrém jak v historickém porovnání, tak ve srovnání s jinými zeměmi. Podle investora přitom panuje mentalita typu „na dům nemáme, tak nakoupíme akcie.“
Poměrně vysoko je podle experta i poměr investic k HDP. Nejvíce klidu pak přidává oblast zadlužení. Přesněji řečeno u soukromého sektoru, opak platí o tom vládním. Dohromady to vše ukazuje na „pozdní fázi AI bubliny“. Sharma se také domnívá, že velké technologické firmy byly doposud schopny významných investic do AI i proto, že generují vysoký tok hotovosti. Jeho tempo růstu se ale bude nyní snižovat. K tomu expert připomněl, že už před časem hovořil o úpadku americké výjimečnosti. Na něj letos ukazuje i to, o co vyšší zisky si připisují zahraniční trhy ve srovnání s těmi americkými. Přitom právě v USA probíhají obrovské investice do nových technologií.
„V USA se hodně investuje, ale panuje tu tichá otázka, zda se to vše zaplatí. Také se ukazuje, že celá ekonomika už hodně závisí na AI. Bubliny mohou trvat dlouho, ale dlouhodobá historie jasně ukazuje jednu věc. Bubliny praskají ve chvíli, kdy se dostaví růst sazeb.“